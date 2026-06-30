Urgente debate sobre el mercado laboral

La semana pasada el Presidente José Antonio Kast anticipó un panorama poco auspicioso en materia de crecimiento y empleo, al señalar que los próximos seis meses serán especialmente “críticos”, haciendo un llamado a los empresarios para que eviten despidos, como una suerte de contribución a la patria. Si bien el Mandatario también recordó que la inversión está mostrando señales de repunte -apostando a que el mercado nota un “cambio de mano”-, es un proceso que tomará tiempo.

Las cifras en materia de empleo dan cuenta de una situación particularmente compleja. Se espera que hoy el INE dé a conocer las cifras para el trimestre marzo-mayo, pero el anterior reporte ya mostró una desocupación de 9,1% donde el segmento más golpeado corresponde a mujeres, con 10,5%. Son 40 meses consecutivos donde el desempleo se ha ubicado por sobre el 8%, lo que sugiere que la economía tiene problemas estructurales que requieren ser abordados con urgencia. No parece ser coincidencia que a nivel OCDE Chile se ubique como el cuarto país con mayores tasas de desempleo, considerando que el promedio del bloque alcanza a 5%.

En ese orden de cosas, el gobierno, además del proyecto de Reconstrucción Nacional -hoy radicado en el Senado, luego de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados-, se encuentra trabajando en el diseño de un plan para introducir una serie de reformas en el ámbito laboral. Entre ellas, se cuenta llevar a cabo modificaciones para que en el marco de la implementación de las 40 horas semanales estas puedan ser contabilizadas como promedio anual y no mensual; asimismo, figura el salario mínimo por horas, la ampliación de las jornadas laborales fraccionales y el anuncio de la reactivación de la sala cuna universal. Pero sin duda uno de los mayores cambios que se anticipa es introducir la indemnización a todo evento -para lo cual se propone una cotización fija por parte del empleador-, que reemplace gradualmente al actual mecanismo de indemnización por años de servicio en caso de despido por necesidades de la empresa.

El sistema con que actualmente cuenta Chile es uno de los más onerosos a nivel internacional; de allí que distintos organismos hayan recomendado su reemplazo, hasta aquí sin éxito. Se da el caso que un trabajador que tenga 10 años de antigüedad en una empresa, en caso de despido recibe una indemnización equivalente a diez sueldos, que en el caso de la OCDE promedia tres sueldos.

Cambiar dicho sistema ayudaría a que las empresas puedan ajustar sus plantas en función de criterios de productividad antes que por mera antigüedad, además de favorecer la contratación formal. Con todo, asumiendo que el nuevo mecanismo será para los futuros contratos, es discutible que esta medida tenga hoy un impacto relevante en la contratación, pues el grueso del stock de trabajadores seguirá bajo el actual sistema, y en un contexto de alza sostenida de los costos laborales -por 40 horas, salario mínimo y reforma previsional-, lo esperable es que muchas empresas tengan por ahora un margen acotado para agregar nuevos trabajadores.

Al margen de que la agenda laboral en general es valiosa y por lo mismo es clave su agilización, también es importante pensar en medidas que hoy reduzcan los costos laborales para que haya un impacto en materia de contratación.