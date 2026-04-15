Alza de bencina: 3 profesores de mecánica entregan más de 20 consejos para ahorrar combustible

Como primer punto, Claudio Villavicencio, académico y asesor del Área Mecánica de Inacap, afirma que el ahorro de combustible no depende únicamente del tipo de motor, sino principalmente de los hábitos de conducción y del cuidado que se tenga con el vehículo. El profesor explica las diferencias entre motores bencineros o petroleros. Dice que el tipo de motor más conveniente va a depender del uso que se le dará al vehículo. En términos de consumo, el diésel es más eficiente, ya que puede rendir un 20% o un 30% más por litro que un motor a bencina de potencia similar; no obstante, tiene mayor costo de compra, el mantenimiento es más caro y los sistemas son más complejos.

“Un motor diésel suele ser una mejor alternativa para quienes recorren largas distancias con frecuencia, transportan carga, remolcan o circulan habitualmente por zonas montañosas o caminos más exigentes, ya que entrega mayor torque a bajas revoluciones. En cambio, un motor a bencina puede ser más conveniente para un uso principalmente urbano, con trayectos cortos, detenciones frecuentes y para quienes buscan una conducción más silenciosa y, en muchos casos, menores costos de mantención en el corto plazo”, sostiene.

No sobrepasar las 2.500 RPM

Para Fernando Castillo, docente de la escuela de Mecánica Automotriz y Autotrónica de AIEP, la clave está en adoptar hábitos de conducción eficiente: “Lo fundamental es mantener el motor en un rango entre 2.000 y 2.500 revoluciones por minuto (RPM). Esto genera un impacto significativo en el rendimiento. Además, puedes realizar acciones simples como iniciar la marcha de forma suave desde un semáforo o disco Pare y no superar la velocidad crucero en carretera. También recomiendo anticipar las frenadas soltando el acelerador sabes que te tocará una luz roja y evitar el peso innecesario”.

Castillo agrega recomendaciones puntuales para los vehículos SUV, cada vez más populares entre los chilenos: “Debido al mayor peso de los SUV, es especialmente importante evitar aceleraciones bruscas, mantener las revisiones al día, controlar el peso adicional y cuidar la presión de los neumáticos. En este tipo de vehículos, la anticipación en la conducción resulta clave para mejorar la eficiencia en el uso de combustible”.

La mantención es clave

Axel Herrera, subdirector de la Escuela de Ingeniería de Duoc UC, asegura que uno de los factores más relevantes para ahorrar combustible es el mantenimiento del motor. “Por ejemplo, un filtro de aire obstruido altera la mezcla estequiométrica —la proporción ideal de aire y combustible—, lo que provoca que el sistema inyecte más combustible del necesario. Solo este punto puede generar un sobreconsumo cercano al 5%”. Y agrega que “las bujías también deben estar en buen estado. Una chispa débil o fuera de tiempo produce una combustión incompleta, lo que se traduce en pérdida de potencia y mayor gasto. Lo mismo ocurre con el filtro de combustible: si está obstruido, el consumo aumenta constantemente”.

El profesor de Duoc UC también aconseja poner atención en los neumáticos y la alineación: “La presión de los neumáticos influye directamente en el consumo. Circular con presión baja puede aumentar el gasto entre un 2% y un 4% en carretera. Por eso, recomiendo medirla siempre en frío, ya que el aire caliente se expande y puede dar lecturas incorrectas. Además, una mala alineación o balanceo genera mayor fricción con el pavimento. Si el auto tiende a desviarse hacia un lado, las ruedas literalmente se arrastran, aumentando el esfuerzo del motor y, por ende, el consumo”.

Tips para ahorrar combustible

-En vehículos con inyección electrónica, soltar el acelerador con una marcha engranada permite que el consumo sea prácticamente cero, ya que el sistema corta la inyección de combustible.

-Bajar una pendiente en neutro no solo es peligroso, sino que además consume combustible para mantener el motor en ralentí.

-El tapón de combustible mal sellado puede provocar evaporación de bencina, generando pérdidas incluso con el vehículo detenido.

-La aerodinámica es otro factor clave: sobre los 70-80 km/h, gran parte de la energía del motor se utiliza en vencer la resistencia del aire. Elementos como barras de techo o portaequipajes pueden aumentar el consumo entre un 5% y un 10%.

-Accesorios no originales, como alerones o deflectores mal instalados, pueden generar turbulencias que obligan al motor a trabajar más.

-No es necesario calentar el auto durante varios minutos antes de conducir. En vehículos modernos, lo más eficiente es arrancar y comenzar a moverse suavemente, ya que el motor alcanza su temperatura óptima más rápido en movimiento.

-Revisar el termostato: si falla y el motor trabaja en frío, el sistema inyectará más combustible de forma constante.

-En cuanto al sistema start-stop, este permite ahorrar combustible en detenciones como semáforos o tacos, ya que evita el consumo en ralentí (que puede ir entre 0,5 y 1 litro por hora).

-Mantener una velocidad constante es más eficiente que frenar y acelerar constantemente.

-El aire acondicionado exige esfuerzo adicional del motor. En ciudad, a bajas velocidades, es más eficiente bajar las ventanas. En cambio, sobre los 80 km/h, lo recomendable es usar el aire acondicionado con las ventanas cerradas, ya que abrirlas genera resistencia aerodinámica.