OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Educación

    Carta a las y los candidatos a la presidencia de Chile

    Por 
    Osvaldo Artaza*
    Osvaldo Artaza, decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales, Universidad de Las Américas

    En los últimos años, el debate sobre la salud en Chile se ha concentrado en el financiamiento y en las isapres. En ese ámbito, aún permanece pendiente la tramitación del proyecto de ley que pone fin a las preexistencias y discriminaciones.

    También lo están iniciativas legales destinadas a fortalecer las capacidades de FONASA, del Instituto de Salud Pública, de la Central Nacional de Abastecimiento y de la Superintendencia de Salud, junto con otra que busca asegurar un uso adecuado del derecho al reposo médico.

    Sin embargo, no se ha escuchado de ninguno de las y los candidatos a la presidencia una disposición decidida a enfrentar cambios urgentes que el país necesita: nuevas reglas que mejoren la eficiencia en la gestión hospitalaria pública y en el modelo de atención privado; más prevención y promoción de la salud haciendo de la Atención Primaria a la Salud columna vertebral de nuestro sistema; una acción intersectorial efectiva que genere condiciones sociales que eviten la enfermedad y promuevan un envejecimiento saludable, junto a políticas efectivas del cuidado.

    En el ámbito público, persiste un Estatuto Administrativo heredado de 1989, de carácter burocrático, que privilegia el cumplimiento formal de normas y la estabilidad por sobre la mejora de resultados, la calidad y la innovación. Esto perpetúa estructuras rígidas y jerárquicas, en lugar de organizaciones adaptativas, colaborativas y saludables.

    En el ámbito privado, continúa sin abordarse el espiral inflacionario de prestaciones innecesarias y de bajo valor sanitario, así como los incentivos perversos que promueven la demanda ligada a la enfermedad más que a la salud. En suma, ambos sectores convergen en un mismo resultado: más gasto y no menos enfermos.

    Chile ya no resiste más de lo mismo. Es hora de asumir los cambios difíciles, aquellos que exigen visión de largo plazo, generosidad y valentía política.

    El país necesita reconstruir las condiciones para avanzar, paso a paso, en base a acuerdos amplios, capaces de integrar y valorar lo mejor del sector público y del privado. Un sistema de salud orientado a las personas, a su bienestar y a la vida saludable, centrado en la prevención, la equidad y la eficiencia.

    El país espera propuestas que miren más allá de la coyuntura y se atrevan a transformar el sistema de salud con mirada de futuro. Es tiempo de dar el paso decisivo hacia un Chile que cuide mejor a su gente.

    *Decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales , Universidad de Las Américas

    Más sobre:OpiniónOsvaldo ArtazaEleccionesPresidencialesCartaSaludIsapresFonasaU de las Américas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chile manifiesta su “profunda preocupación” por operaciones militares en el Caribe

    Corte de Apelaciones rechaza reclamo de Sartor y confirma sanción de la CMF

    Presentación de “Cuentos mínimos”: Narrativas de la condición humana por el compositor y académico Gabriel Matthey Correa

    Latam: huelga de pilotos afecta a 20 mil pasajeros y casi la totalidad tiene solución de viaje

    Repletar el Santa Laura: la inquietud del equipo de Matthei y Chile Vamos por el cierre de campaña

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    “No puedes sonreír mientras insultan a Carabineros”: la furia de Matthei y Kast con Jara por cántico en cierre de campaña

    “No puedes sonreír mientras insultan a Carabineros”: la furia de Matthei y Kast con Jara por cántico en cierre de campaña

    3.
    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    4.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    5.
    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Sorprendió a los fanáticos: cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español

    Sorprendió a los fanáticos: cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Servicios

    Últimos días para postular al Subsidio de Arriendo: revisa los requisitos

    Últimos días para postular al Subsidio de Arriendo: revisa los requisitos

    Dónde ver el estreno de la película La Ola en streaming

    Dónde ver el estreno de la película La Ola en streaming

    Rating del martes 11 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 11 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Chile manifiesta su “profunda preocupación” por operaciones militares en el Caribe
    Chile

    Chile manifiesta su “profunda preocupación” por operaciones militares en el Caribe

    Latam: huelga de pilotos afecta a 20 mil pasajeros y casi la totalidad tiene solución de viaje

    Repletar el Santa Laura: la inquietud del equipo de Matthei y Chile Vamos por el cierre de campaña

    Corte de Apelaciones rechaza reclamo de Sartor y confirma sanción de la CMF
    Negocios

    Corte de Apelaciones rechaza reclamo de Sartor y confirma sanción de la CMF

    CMF decide aplazar entrada en vigencia del sistema de finanzas abiertas y pone en consulta nueva norma

    Rosanna Costa: “Mantener la cautela en las cuentas fiscales (...) es una tarea muy importante”

    Los nuevos correos que vincularían a Trump con Epstein: qué dicen
    Tendencias

    Los nuevos correos que vincularían a Trump con Epstein: qué dicen

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    “Nos olvidamos de formar”: el nuevo golpe al modelo Córdova-Miranda tras la eliminación de la Roja del Mundial Sub 17
    El Deportivo

    “Nos olvidamos de formar”: el nuevo golpe al modelo Córdova-Miranda tras la eliminación de la Roja del Mundial Sub 17

    “Lo fui a buscar y me enteré de que se lo llevaron al calabozo”: Mauricio Viana recuerda la patada de Gastón Cellerino

    “Me caía pésimo; nos pegamos un par de aletazos”: Roberto Rojas recuerda sus conflictos con Sergio Vargas en la U

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Presentación de “Cuentos mínimos”: Narrativas de la condición humana por el compositor y académico Gabriel Matthey Correa
    Cultura y entretención

    Presentación de “Cuentos mínimos”: Narrativas de la condición humana por el compositor y académico Gabriel Matthey Correa

    Se barajó a 31 Minutos, Mazapán y Violeta Parra: cómo Dua Lipa eligió un tema de Mon Laferte para su show en Chile

    La obra Rito de Primavera alista presentaciones en el MUT

    Efectos de la operación policial de Río de Janeiro: debate sobre la seguridad pública frena ascenso de Lula en las encuestas
    Mundo

    Efectos de la operación policial de Río de Janeiro: debate sobre la seguridad pública frena ascenso de Lula en las encuestas

    Nuevos correos revelan que Epstein dijo que Trump “pasó horas” con una de las víctimas en su casa

    Suharto, el exlíder indonesio que pasó de dictador a “héroe nacional”

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte