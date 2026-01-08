¿Cuánto cuesta estudiar Derecho?

Derecho es una de las carreras más masivas del sistema universitario chileno. Su alta demanda histórica, su presencia territorial y la diversidad de instituciones que la imparten la mantienen, año tras año, entre las principales opciones de ingreso a la educación superior. Sin embargo, detrás de esa masividad conviven realidades muy distintas en costos, exigencias de entrada y resultados laborales.

Estudiar Derecho en Chile presenta una amplia dispersión de aranceles. Para 2026, según datos del buscador de carreras de MiFuturo, los aranceles anuales van desde $3.393.766 hasta $8.380.000, y en algunos programas se expresan en UF, alcanzando valores cercanos a 232 UF.

En la práctica, esto significa que una misma carrera puede implicar decisiones económicas muy distintas según la institución y la modalidad. Aunque Derecho suele percibirse como una carrera tradicional del sistema universitario, sus costos muestran niveles de variación comparables a los de otras carreras masivas.

Cuántos programas de Derecho existen

Actualmente, Derecho se imparte en 109 programas a nivel nacional, distribuidos en 47 universidades. La oferta considera principalmente modalidades diurna y vespertina, lo que amplía el acceso y permite trayectorias de estudio compatibles con distintas realidades personales y laborales.

Esta amplitud de oferta se traduce también en un número alto de vacantes. En total, la Licenciatura en Derecho ofrece 10.658 cupos a nivel nacional, una cifra que explica su peso sostenido en la matrícula universitaria.

Otras vías de ingreso a Derecho: bachilleratos y dobles grados

Junto a los programas tradicionales de Licenciatura en Derecho, algunas universidades ofrecen vías alternativas de ingreso a la formación jurídica, como bachilleratos y dobles grados.

Estas alternativas suman alrededor de 440 vacantes adicionales, que amplían la oferta total de formación jurídica. En este grupo se incluyen programas como Bachillerato en Derecho, Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades, así como dobles licenciaturas y dobles grados que combinan Derecho con áreas como Ingeniería Comercial, Filosofía o Historia.

En términos de costos, estos programas presentan aranceles que oscilan entre $4.100.000 y valores cercanos a las 245 UF anuales, configurando trayectorias más extensas y exigentes, tanto en carga académica como en inversión económica. Se trata, en general, de alternativas orientadas a perfiles académicos específicos o a una entrada gradual a la formación jurídica.

Qué piden las universidades para postular a Derecho

Como todas las carreras universitarias, Derecho pondera obligatoriamente NEM, Ranking de Notas, PAES de Lenguaje y PAES de Matemática. Sin embargo, a diferencia de carreras con requisitos más homogéneos, Derecho presenta una de las mayores dispersiones en puntajes de ingreso entre instituciones.

Según los promedios PAES de la matrícula de primer año 2025, existen programas con puntajes promedio que alcanzan 866,1 puntos, mientras que otros registran promedios cercanos a 532,5 puntos. Entre ambos extremos se concentra una amplia gama de valores intermedios, lo que evidencia que bajo un mismo nombre conviven proyectos formativos con niveles de exigencia muy distintos.

Esta brecha de ingreso es un dato relevante, ya que tiende a reflejar diferencias en selectividad, composición académica de los grupos de estudiantes y, posteriormente, en trayectorias y oportunidades laborales diversas.

Matrícula de Derecho: una carrera masiva

Derecho es la segunda carrera más masiva del sistema universitario chileno, solo por detrás de Psicología. En 2025, 10.202 estudiantes ingresaron a primer año y la matrícula total alcanzó 45.854 estudiantes, confirmando su peso estructural dentro del sistema.

Desde 2008, Derecho forma parte del grupo de carreras que concentran de manera sostenida los mayores volúmenes de estudiantes de primer año, junto con Psicología, Ingeniería Comercial y Enfermería.

Duración real: una brecha relevante

Aunque la duración formal de Derecho es de 10,4 semestres, la duración real promedio llega a 16,2 semestres. La diferencia —cercana a tres años— no responde solo a atrasos académicos, sino principalmente al proceso de examen de título, que históricamente ha operado como el principal tope que frena la titulación en esta carrera.

Esta brecha es clave al momento de estimar costos reales y planificación académica, ya que suele traducirse en gastos adicionales y retrasos en el ingreso pleno al mercado laboral.

Costo, masividad, exigencias de ingreso y resultados laborales convierten a Derecho en una de las decisiones más complejas del sistema de educación superior chileno, donde conviven trayectorias de alto retorno con escenarios de inserción mucho más competitivos.

Ingresos promedio de los titulados

Los ingresos de los titulados en Derecho muestran una evolución sostenida, pero con una brecha muy marcada. El ingreso promedio bruto mensual alcanza los $1.662.615 al primer año de titulación y llega a $2.426.582 al quinto año.

La diferencia se vuelve especialmente visible al observar los extremos de la distribución. Al primer año, mientras el 10% con menores ingresos se ubica en torno a los $688.623, el 10% superior supera los $2.815.678 mensuales. Al quinto año, el percentil superior alcanza $4.261.475, lo que confirma que Derecho es una carrera donde los resultados económicos dependen fuertemente del tipo de inserción, el mercado en que se ejerce y la trayectoria profesional posterior.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Empleabilidad al egreso

Derecho presenta niveles de empleabilidad relativamente altos, aunque no inmediatos para todos los titulados. El 75,1% se encuentra empleado al primer año de egreso y el 82,1% al segundo año.

En las cohortes más recientes, la empleabilidad al primer año alcanza un 72,6% en 2024, mientras que al segundo año se mantiene en torno al 82,1%, lo que muestra que la inserción laboral tiende a mejorar con el tiempo, pero puede ser más lenta y competitiva en los primeros años tras la titulación.