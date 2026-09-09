Es ingeniera comercial, doctora en Economía y fue subsecretaria: ¿quién es la rectora ratificada por tercer año consecutivo en su universidad?

La Junta Directiva de Universidad de Las Américas (UDLA) ratificó, por unanimidad, a Pilar Romaguera como rectora por un nuevo período de cuatro años, entregando un sólido respaldo a la continuidad del proyecto institucional liderado desde 2018 por la destacada ingeniero comercial y Doctora en Economía.

El anuncio fue realizado en la sesión semestral del Consejo Superior, que contó con la participación de las más altas autoridades académicas, ocasión donde también se le entregó el Premio UDLA Mujer en reconocimiento a su labor.

Pilar Romaguera es ratificada por por tercer año consecutivo com rectora

Al referirse a la ratificación en su cargo, la rectora agradeció la confianza depositada en ella por un nuevo período, y planteó “hemos fortalecido nuestros procesos de aseguramiento de la calidad y mejora continua, impulsando iniciativas que buscan seguir elevando la experiencia formativa de nuestros estudiantes. En este contexto, estamos actualizando nuestro Modelo Educativo para responder a los desafíos de un entorno profesional en constante transformación. Este proceso incorpora nuevas competencias asociadas a la innovación y la transformación digital, junto con el fortalecimiento de las prácticas y de las experiencias de aprendizaje vinculadas al mundo real, preparando a nuestros estudiantes para desenvolverse con éxito en escenarios cada vez más complejos y dinámicos”.

Sobre Investigación, la rectora Romaguera señaló que “hemos fortalecido significativamente las capacidades de la universidad, consolidando líneas prioritarias en ámbitos como Salud Pública, One Health, Data Science y Creación Digital, promoviendo el trabajo interdisciplinario e incrementando nuestra participación en fondos competitivos. Cerramos 2025 con 561 publicaciones académicas y comenzamos 2026 con 15 proyectos Fondecyt adjudicados. Además, hemos creado dos nuevos centros de investigación y creación, alcanzando un total de cinco, junto con una oferta de 18 programas de magíster y dos doctorados con un tercero que se abre en 2027, contribuyendo al desarrollo de conocimiento con impacto social”.

Agregó que “hemos fortalecido la función de Vinculación con el Medio, que se reconoce como un componente formativo que le otorga un sello propio y distintivo, con la participación de nuestros estudiantes en experiencias formativas conectadas con las necesidades reales de comunidades, organizaciones y territorio, fortaleciendo tanto su aprendizaje como aportando a la calidad de vida de las personas”. Un dato elocuente de la fortaleza de esta identidad institucional es que, en 2025, se registraron más de 48 mil participaciones de alumnos en actividades de Vinculación con el Medio.

En tanto, en materia de infraestructura, destacó que en el área tecnológica Universidad de Las Américas se ha convertido en un referente nacional, siendo una de las universidades líderes en transformación digital, mientras que en infraestructura física registra un crecimiento relevante, con 125 mil 945 metros cuadrados en 2026; lo que se verá fortalecido con la construcción de un nuevo edificio en Providencia y otro en Concepción, a lo que se suma la pronta inauguración del edificio Cancha en Viña del Mar.

Para potenciar el desarrollo de infraestructura institucional acorde a esta nueva etapa marcada por el estándar de excelencia se creó, en enero de este año, la Dirección General de Proyectos de Arquitectura y Desarrollo Físico. La unidad está impulsando una serie de nuevos espacios para los desafíos actuales y futuros en el Campus Providencia; el nuevo Edificio I de Investigación, con más de 1.200 m² dedicados a investigadores, laboratorio y postgrado, y un cowork para el trabajo colaborativo. También está previsto para 2027 un Edificio para Gastronomía y Arquitectura, de más de 2.000 m²; y en 2029 un nuevo edificio en el Campus Providencia con más de 14.000 m². En regiones, en tanto, se construirán más de 5.000 m² en la Sede Viña del Mar; y otros 10.000 m² en el Campus El Boldal de Concepción, que incluye un edificio de investigación, auditorio, biblioteca, salas y atención a la comunidad.

Con más de 37 años de existencia, UDLA forma a más de 36 mil estudiantes, jóvenes y adultos, en sus sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción, y también a distancia.