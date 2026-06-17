“Gastronomía ancestral”: el encuentro que trae las delicias de Ecuador, México, Perú, Costa Rica, Bolivia y Venezuela

El Congreso Internacional de Gastronomía Ancestral y Patrimonio Cultural, que se desarrollará hasta el 19 de junio en la sede San Joaquín de AIEP , ubicada en Av. Vicuña Mackenna 4685 (metro San Joaquín), reúne a destacados chefs, investigadores, portadores de tradiciones culturales y representantes de pueblos originarios provenientes de Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Bolivia, Perú y Venezuela, en una instancia orientada a rescatar, fortalecer y difundir los conocimientos culinarios ancestrales que forman parte de la identidad de los pueblos latinoamericanos.

Este espacio es liderado por la chef huilliche y embajadora Cultural de Chiloé, Marite Pérez Silva, reconocida por su trayectoria en la recuperación y promoción de la gastronomía patrimonial chilota. Distinguida como Patrimonio Humano Vivo, ha dedicado más de treinta años a preservar saberes culinarios tradicionales, manteniendo un permanente vínculo con el territorio chilote y sus comunidades.

“El patrimonio gastronómico es una expresión viva de la memoria de los pueblos. Este congreso busca generar un espacio de encuentro donde las tradiciones dialoguen con las nuevas generaciones de estudiantes y contribuyan a fortalecer nuestra identidad cultural”, destacó Natalia Araos, jefa de especialidad de la escuela de Gastronomía Hotelería y Turismo de AIEP.

La programación contempla exposiciones, muestras gastronómicas, conversatorios, reconocimientos y espacios de intercambio de conocimientos relacionados con ingredientes originarios, semillas tradicionales, territorios y prácticas alimentarias heredadas de generación en generación.

Gastronomía ancestral

Entre los invitados destacan el chef mapuche Ángel Josearte, reconocido por su trabajo en pastelería ancestral y contemporánea, y la cocinera Elena Tancara, referente en la conservación y transmisión de conocimientos vinculados a la cocina indígena.

Más que una instancia gastronómica, el congreso se proyecta como una plataforma de reflexión y diálogo intercultural que busca poner en valor el patrimonio alimentario latinoamericano, promover el respeto por las culturas originarias y contribuir a la preservación de conocimientos ancestrales para las futuras generaciones.

Finalmente, la actividad cuenta con el respaldo de diversas organizaciones culturales y comunitarias comprometidas con la protección y difusión del patrimonio cultural de los pueblos.