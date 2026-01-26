La alianza entre la principal aerolínea del país y un instituto para asegurar empleo a sus estudiantes

Sin un mantenimiento riguroso y comprobable, ningún avión puede emprender vuelo. En el caso de la aviación comercial, sea la que opera dentro del país o la que tiene destinos al exterior, las exigencias técnicas que impone la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) son del más alto nivel. Por eso, frente al aumento de los vuelos, incluyendo el mayor acceso de la población a los mismos, la industria aérea comercial vive una preocupación constante: la escasez de personas altamente preparadas en el mantenimiento de los aviones.

Hasta hace poco, este déficit de técnicos se cifraba en 700, pero en las próximas dos décadas va a superar las 4.000 personas. Como ejemplo, en Chile, las compañías han debido traer personal certificado de Colombia y Argentina para realizar estas tareas.

Estudiantes de Inacap hacen su práctica profesional en los hangares de Latam, en Pudahuel.

Especialización en mantenimiento de los aviones

Así, con la mirada puesta en el futuro de la aviación, LATAM Airlines e INACAP, firmaron un acuerdo que permitirá avanzar en la formación de técnicos especializados en mantenimiento aeronáutico. A partir de este mes, un grupo de 25 estudiantes egresados de la institución educacional, de las carreras de Técnico de Nivel Superior en Mantenimiento Industrial y Técnico de Nivel Superior en Mecatrónica, podrán acceder a esta especialización durante seis meses haciendo su práctica en el centro de mantenimiento de LATAM en la comuna de Pudahuel.

“La formación de los técnicos y profesionales que Chile necesita se fortalece a través de la colaboración entre la academia y el sector productivo. Esta alianza con LATAM es fundamental para potenciar una educación pertinente, alineada a las necesidades de la empresa, velando así porque los estudiantes adquieran las competencias esenciales para desenvolverse en un entorno laboral en constante evolución, como es el de la industria aeronáutica”, aseguró Lucas Palacios, rector de INACAP.

“Tengo mucho que aprender”

Karina García estudia Mantenimiento Industrial en la sede de INACAP en Curicó y se radicará en Santiago mientras realice su práctica profesional en los hangares que LATAM tiene en Pudahuel. “Vengo de una familia en que todos hemos estudiado mantenimiento industrial, quiero aprovechar al máximo la oportunidad de especializarme en el mundo aeronáutico que se me está dando. Sé que tengo mucho por aprender, llevar la teoría a la práctica”, afirma.

La joven también se quiere preparar para obtener la certificación de especialista que entrega la DGAC, que exige el manejo de inglés técnico: “Tengo que aprovechar de estudiar inglés, que es fundamental y lo ocupas en casi todo lo que haces en esta industria. Quiero ser la mejor en mantenimiento aeronáutico y, si se da la posibilidad, me encantaría quedarme trabajando aquí en LATAM”.

Desde LATAM, en tanto, Emilio del Real, vicepresidente de Personas, destacó que “este acuerdo nace de un deseo profundo de valorar y potenciar el talento chileno y de ser un aporte a la sociedad a la que pertenecemos. No estamos solo formando técnicos para nuestra operación, sino que estamos entregando a Chile especialistas de clase mundial. Queremos que el conocimiento acumulado en nuestros hangares se convierta en un legado para toda la industria aeronáutica nacional, abriendo puertas para que más jóvenes de nuestro país puedan llegar tan alto como se lo propongan”.

La metodología educativa de este acuerdo considera un período de especialización, práctica profesional en LATAM y la posterior postulación a la licencia DGAC. Además, incorpora formación en inglés técnico aeronáutico. A partir de la segunda semana de marzo, los estudiantes iniciarán su práctica en los talleres de la base de la aerolínea, que se extenderá hasta fines de agosto.