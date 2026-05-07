La IA se expande en salud: ministras Chomali y Lincolao encabezan jornada para impulsar la tecnología

En línea con el rápido avance de la tecnología en el sector salud, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI A.G), junto a la Universidad Autónoma de Chile, realizarán el encuentro “Inteligencia Artificial y Salud en Chile: Regulación, Datos Personales y Aplicaciones Clínicas”, instancia que busca analizar las condiciones necesarias para que estas tecnologías generen impacto real en el sistema sanitario y las personas.

El evento se realizará el martes 12 de mayo, entre las 08:00 y las 14:30: horas, en el Auditorio Principal de la Universidad Autónoma, sede Providencia, y contará con la participación de las ministras de Salud, May Chomali, y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao.

El objetivo del encuentro es abrir una discusión técnica y multisectorial sobre los principales desafíos que enfrenta Chile para avanzar en la adopción de inteligencia artificial en salud, considerando aspectos críticos como la interoperabilidad de datos clínicos, la regulación, la protección de datos personales y la implementación efectiva de soluciones tecnológicas.

Uno de los focos principales será analizar cómo Chile puede avanzar hacia un modelo que combine innovación con resguardo de datos personales, interoperabilidad de fichas clínicas y adopción responsable de nuevas tecnologías.

Luz María García, gerenta general de ACTI.

“El potencial de la inteligencia artificial en salud no depende solo del desarrollo tecnológico, sino de condiciones habilitantes como la calidad de los datos, su disponibilidad y la capacidad de los sistemas para integrarse. Sin interoperabilidad, la IA no escala y su impacto se limita”, asegura Luz María García, gerenta general de ACTI.

Por su parte, desde la academia, Teodoro Ribera, rector de la Universidad Autónoma de Chile, destaca que “este encuentro busca articular a los distintos actores del ecosistema para avanzar en una adopción responsable de la inteligencia artificial en salud, donde la innovación vaya de la mano con marcos regulatorios adecuados y resguardo de los datos personales”.

Teodoro Ribera, rector de la Universidad Autónoma de Chile.

La programación considera paneles con representantes del sector público, prestadores de salud, empresas tecnológicas y organizaciones especializadas, además de una charla inaugural de la destacada innovadora chilena Barbarita Lara, enfocada en cómo la tecnología puede ponerse al servicio de la vida y responder a necesidades reales de las personas.

Asimismo, se presentarán casos de uso y tendencias en áreas como eficiencia operativa, diagnóstico asistido, gestión hospitalaria, equidad en salud y desarrollo de fármacos, evidenciando el potencial transformador de estas tecnologías en el contexto local.

Uno de los ejes centrales del evento será abordar la brecha entre desarrollo tecnológico y adopción real en salud. Si bien existen avances relevantes en soluciones basadas en inteligencia artificial, su implementación a escala sigue enfrentando barreras estructurales, como la fragmentación de los sistemas, la falta de estándares comunes y desafíos en gobernanza de datos.

Inscripciones en https://encuentroiaysalud.cl/