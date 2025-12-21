SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    A 20 años de su primera corona: Mark Tullo gana el Abierto de Chile y obtiene su tercer título

    El golfista de 47 años firmó una papeleta acumulada de -10 y completó una impecable remontada para superar a Agustín Errázuriz, consiguiendo su por tercera vez el máximo título a nivel nacional. En tanto, Agustina Gómez Cisterna se impuso en damas.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Mark Tullo se coronó en el Abierto de Chile. Foto: Chile Golf.

    El Abierto de Chile tiene un nuevo monarca. En rigor, un viejo conocido monarca. Mark Tullo cerró un increíble fin de semana y se coronó en el Prince of Wales Country Club, levantando por tercera vez el máximo título a nivel nacional.

    20 años después de su primera corona, el chileno se quedó con la nonagésimo quinta edición del prestigioso certamen. En 2005 fue su primera victoria, mientras que un año después repetiría el éxito y se consagraría como bicampeón del golf nacional.

    Tullo arremetió en la jornada dominical, la cuarta y última del torneo, para quedarse con el trofeo. Desplazó a Agustín Errázuriz, quien terminó el sábado liderando el torneo, y selló una increíble remontada.

    El golfista de 47 años tuvo un cometido espectacular. Registró una ronda de 66 golpes (278 en total) y firmó una papeleta acumulada de -10.

    Tullo ya había anticipado su irrupción con un gran rendimiento durante el sábado. Sin embargo, lo de este domingo fue sublime. Brilló con un Eagle en el hoyo 3 y con birdies en el 4, 6 y 9. Y si bien cedió un bogey en el 14, fue suficiente para igualar con Errázuriz, que cometió un grosero error en el último hoyo yéndose al agua. Esto, sumado al birdie en la bandera 18 de Tullo, terminaría siendo clave.

    Finalmente, Gustavo Silva (-9) terminaría siendo el escolta, mientras que el argentino Diego Prone y Errázuriz (-8) fueron T3.

    “Lindo volver a Chile. Ganar... nunca pensé que podía ganar en Chile, especialmente en mi cancha. Estoy emocionadísimo, jugué súper bien hoy. Gané por uno, esas cosas pasan en el golf. Agustín la tiró al agua en el último, mala leche para él. Como uno gana, también pierde. Me ha pasado mil veces a mí también, pero esta vez me tocó a mí. Muy contento de haber ganado y estar acá, con los niños mirándome, es espectacular”, indicó Tullo tras obtener su tercer título.

    Mark Tullo obtuvo su tercer título en el Abierto de Chile. Foto: Chile Golf.

    Gómez Cisterna brilla en damas

    En la categoría femenina también hubo una definición de infarto. Amelia Ruiz se enfrentó ante Agustina Gómez Cisterna en el playoff tras terminar la ronda regular empatadas con un acumulado de -9. Esta última se fue quien se quedó con la victoria.

    Ruiz sufrió un bogey en el hoyo 1, mientras que el par terminó por coronar a Gómez Cisterna con el Abierto de Chile por primera vez en su carrera.

    Los primeros dos días no jugué el mejor golf, no tenía tantas esperanzas de que salga esto, pero ayer ya jugué un poco mejor. Al estar más cerca, hoy salí más ilusionada de que se podía lograr. Feliz de haber venido, primera vez que vengo. El año pasado no vine y me arrepentí, así que dije que este año venía sí o sí. Más feliz todavía de irme con la copa a casa”, indicó después del triunfo.

    Más sobre:GolfPolideportivoAbierto de ChileMark TulloAgustín ErrázurizAmelia RuizAgustina Gómez Cisterna

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Robos violentos y hurtos: los delitos más frecuentes en vísperas de Navidad que generan alerta en el comercio y el gobierno

    EFE llega a acuerdo con controladores de tráfico ferroviario y asegura normalidad del servicio para este lunes en tres regiones del sur

    Cadem: 60% apoya que Kast viva en La Moneda y 66% cree que es buena idea recuperar el rol de la Primera Dama

    Cancillería peruana anuncia visita de José Antonio Kast a Lima en medio de coordinación migratoria

    Ucrania denuncia la captura de 50 civiles por militares rusos en la región de Sumi

    Antes del viaje a Ecuador: José Antonio Kast se reúne este lunes con Michelle Bachelet

    Lo más leído

    1.
    El Campanil se frota las manos: la millonaria cifra por eventual presencia de Cecilio Waterman en Mundial 2026

    El Campanil se frota las manos: la millonaria cifra por eventual presencia de Cecilio Waterman en Mundial 2026

    2.
    “No anda fino”: la inesperada crítica a Alexis Sánchez pese a ser la figura del Sevilla ante el Real Madrid

    “No anda fino”: la inesperada crítica a Alexis Sánchez pese a ser la figura del Sevilla ante el Real Madrid

    3.
    “Pidan por un milagro”: legendario exarquero de Everton se encuentra en estado crítico tras sufrir un infarto

    “Pidan por un milagro”: legendario exarquero de Everton se encuentra en estado crítico tras sufrir un infarto

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Robos violentos y hurtos: los delitos más frecuentes en vísperas de Navidad que generan alerta en el comercio y el gobierno
    Chile

    Robos violentos y hurtos: los delitos más frecuentes en vísperas de Navidad que generan alerta en el comercio y el gobierno

    EFE llega a acuerdo con controladores de tráfico ferroviario y asegura normalidad del servicio para este lunes en tres regiones del sur

    Cadem: 60% apoya que Kast viva en La Moneda y 66% cree que es buena idea recuperar el rol de la Primera Dama

    Jiménez (CPC) dice que sintonía con Argentina en agenda económica proyecta “perspectivas muy positivas” para Chile
    Negocios

    Jiménez (CPC) dice que sintonía con Argentina en agenda económica proyecta “perspectivas muy positivas” para Chile

    García descarta estancamiento de proyectos de inversión y afirma que “el Consejo de Ministros se junta regularmente”

    Aldo Lema, economista: “Un plazo de seis meses es razonable para que la ciudadanía evalúe si las expectativas se están cumpliendo”

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta
    Tendencias

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta

    Temporada de vacaciones: 3 recomendaciones para no intoxicarte con comida callejera mientras viajas, según expertos

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    Manuel Pellegrini saca pecho tras la goleada del Betis al Getafe: “Es el nivel que uno quiere como equipo”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini saca pecho tras la goleada del Betis al Getafe: “Es el nivel que uno quiere como equipo”

    A 20 años de su primera corona: Mark Tullo gana el Abierto de Chile y obtiene su tercer título

    El Betis de Manuel Pellegrini cierra el 2025 con una goleada de principio a fin sobre Getafe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años
    Cultura y entretención

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    Cancillería peruana anuncia visita de José Antonio Kast a Lima en medio de coordinación migratoria
    Mundo

    Cancillería peruana anuncia visita de José Antonio Kast a Lima en medio de coordinación migratoria

    Ucrania denuncia la captura de 50 civiles por militares rusos en la región de Sumi

    PP gana en Extremadura, bastión del PSOE, en duro golpe para Pedro Sánchez

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar