A 20 años de su primera corona: Mark Tullo gana el Abierto de Chile y obtiene su tercer título

El Abierto de Chile tiene un nuevo monarca. En rigor, un viejo conocido monarca. Mark Tullo cerró un increíble fin de semana y se coronó en el Prince of Wales Country Club, levantando por tercera vez el máximo título a nivel nacional.

20 años después de su primera corona, el chileno se quedó con la nonagésimo quinta edición del prestigioso certamen. En 2005 fue su primera victoria, mientras que un año después repetiría el éxito y se consagraría como bicampeón del golf nacional.

Tullo arremetió en la jornada dominical, la cuarta y última del torneo, para quedarse con el trofeo. Desplazó a Agustín Errázuriz, quien terminó el sábado liderando el torneo, y selló una increíble remontada.

El golfista de 47 años tuvo un cometido espectacular. Registró una ronda de 66 golpes (278 en total) y firmó una papeleta acumulada de -10.

Tullo ya había anticipado su irrupción con un gran rendimiento durante el sábado. Sin embargo, lo de este domingo fue sublime. Brilló con un Eagle en el hoyo 3 y con birdies en el 4, 6 y 9. Y si bien cedió un bogey en el 14, fue suficiente para igualar con Errázuriz, que cometió un grosero error en el último hoyo yéndose al agua. Esto, sumado al birdie en la bandera 18 de Tullo, terminaría siendo clave.

Finalmente, Gustavo Silva (-9) terminaría siendo el escolta, mientras que el argentino Diego Prone y Errázuriz (-8) fueron T3.

“Lindo volver a Chile. Ganar... nunca pensé que podía ganar en Chile, especialmente en mi cancha. Estoy emocionadísimo, jugué súper bien hoy. Gané por uno, esas cosas pasan en el golf. Agustín la tiró al agua en el último, mala leche para él. Como uno gana, también pierde. Me ha pasado mil veces a mí también, pero esta vez me tocó a mí. Muy contento de haber ganado y estar acá, con los niños mirándome, es espectacular”, indicó Tullo tras obtener su tercer título.

Mark Tullo obtuvo su tercer título en el Abierto de Chile. Foto: Chile Golf.

Gómez Cisterna brilla en damas

En la categoría femenina también hubo una definición de infarto. Amelia Ruiz se enfrentó ante Agustina Gómez Cisterna en el playoff tras terminar la ronda regular empatadas con un acumulado de -9. Esta última se fue quien se quedó con la victoria.

Ruiz sufrió un bogey en el hoyo 1, mientras que el par terminó por coronar a Gómez Cisterna con el Abierto de Chile por primera vez en su carrera.

“Los primeros dos días no jugué el mejor golf, no tenía tantas esperanzas de que salga esto, pero ayer ya jugué un poco mejor. Al estar más cerca, hoy salí más ilusionada de que se podía lograr. Feliz de haber venido, primera vez que vengo. El año pasado no vine y me arrepentí, así que dije que este año venía sí o sí. Más feliz todavía de irme con la copa a casa”, indicó después del triunfo.