Apretada definición: Agustín Errázuriz desplaza a Leandro Marelli de la cima en la tercera jornada del Abierto de Chile

El Prince of Wales Country Club vio el ascenso de un nuevo líder al cabo de este sábado. En la tercera jornada del Abierto de Chile, Agustín Errázuriz desplazó al argentino Leandro Marelli, que estuvo a la vanguardia durante los dos primeros días, y se trepó en solitario a la cima.

El golfista chileno cumplió con un gran cometido tras registrar una tarjeta de 68 golpes (-4), con cinco birdies y un bogey, que lo dejan con un acumulado de -8. El deportista transandino, en tanto, cayó a la segunda posición con -7. ¿Una definición más apretada? Imposible.

Por otro lado, y siguiendo de cerca a los dos favoritos en la tabla de posiciones, aparecen Felipe Aguilar, Gustavo Silva y Diego Prone, quienes, con una marca de -6, comparten el podio.

Así las cosas, todo se decidirá en la jornada final de este domingo. Errázuriz, que ya se proclamó en la edición de 2023, quiere repetir la corona en casa.

Antonia Matte, firme en damas

En la categoría femenina sobresale un nombre que ha marcado la tónica en este certamen. Antonia Matte, que ya estaba en lo más alto de la clasificación, volvió a firmar una buena actuación que le permite posicionarse como la gran candidata al título.

Tal como en la jornada previa, repitió un score de 75 (+3) y sumó un acumulado de +7. Amelia Ruiz, que fue la campeona en 2024, está a tres golpes de distancia. Este domingo buscará darle la voltereta al marcador y refrendar su estatus de vencedora en la comuna de La Reina.