SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Apretada definición: Agustín Errázuriz desplaza a Leandro Marelli de la cima en la tercera jornada del Abierto de Chile

    El golfista nacional, que tuvo una tarjeta de 68 golpes (-4), brilló en la jornada sabatina tras imponerse a su rival argentino.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Agustín Errázuriz se transformó en nuevo líder del Abierto de Chile. Foto: Agustín Errázuriz/Instagram.

    El Prince of Wales Country Club vio el ascenso de un nuevo líder al cabo de este sábado. En la tercera jornada del Abierto de Chile, Agustín Errázuriz desplazó al argentino Leandro Marelli, que estuvo a la vanguardia durante los dos primeros días, y se trepó en solitario a la cima.

    El golfista chileno cumplió con un gran cometido tras registrar una tarjeta de 68 golpes (-4), con cinco birdies y un bogey, que lo dejan con un acumulado de -8. El deportista transandino, en tanto, cayó a la segunda posición con -7. ¿Una definición más apretada? Imposible.

    Por otro lado, y siguiendo de cerca a los dos favoritos en la tabla de posiciones, aparecen Felipe Aguilar, Gustavo Silva y Diego Prone, quienes, con una marca de -6, comparten el podio.

    Así las cosas, todo se decidirá en la jornada final de este domingo. Errázuriz, que ya se proclamó en la edición de 2023, quiere repetir la corona en casa.

    Antonia Matte, firme en damas

    En la categoría femenina sobresale un nombre que ha marcado la tónica en este certamen. Antonia Matte, que ya estaba en lo más alto de la clasificación, volvió a firmar una buena actuación que le permite posicionarse como la gran candidata al título.

    Tal como en la jornada previa, repitió un score de 75 (+3) y sumó un acumulado de +7. Amelia Ruiz, que fue la campeona en 2024, está a tres golpes de distancia. Este domingo buscará darle la voltereta al marcador y refrendar su estatus de vencedora en la comuna de La Reina.

    Lee también:

    Más sobre:GolfAbierto de ChileAgustín ErrázurizLeandro MarelliAntonia MatteAmelia RuizPolideportivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Robo y secuestro”: Venezuela condena la incautación de un segundo petrolero y asegura que no quedará impune

    Cristina Fernández fue operada de urgencia por apendicitis mientras cumple prisión domiciliaria

    Hegseth respalda bloqueos de EE.UU. luego de que Washington confirmara la incautación de un segundo petrolero venezolano

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Tres de los protagonistas del disco Invisible de La Ley se reúnen 30 años después: “Se debería haber llamado Invencible”

    Siri Hustvedt: “Perder a un cónyuge es una de las pérdidas más dramáticas que se puede experimentar”

    Lo más leído

    1.
    Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez

    Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez

    2.
    Se acaba la esperanza de la U: Paranaense concreta venta de Lucas di Yorio a México

    Se acaba la esperanza de la U: Paranaense concreta venta de Lucas di Yorio a México

    3.
    La emotiva y trágica conexión con Chile que destaca en la Copa del Mundo de esquí que se realiza en Europa

    La emotiva y trágica conexión con Chile que destaca en la Copa del Mundo de esquí que se realiza en Europa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    Sichel responde a querella en su contra y acusa uso de acción judicial “para confundir a la opinión pública”
    Chile

    Sichel responde a querella en su contra y acusa uso de acción judicial “para confundir a la opinión pública”

    “Antes que bombero, era un gran amigo”: el recuerdo a Paul Valenzuela durante su cortejo fúnebre

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    2025, Chile puesto a prueba
    Negocios

    2025, Chile puesto a prueba

    Cómo entender el rally de 52%

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Las confesiones de Anastasiia Velozo: “Fui al Mundial con el presentimiento de que volvería con una medalla”
    El Deportivo

    Las confesiones de Anastasiia Velozo: “Fui al Mundial con el presentimiento de que volvería con una medalla”

    Director deportivo de Querétaro explica el revolucionario método para contratar a Esteban González

    El balance de la UC tras el primer semestre del Claro Arena

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025
    Cultura y entretención

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Los malditos y los listos

    Tres de los protagonistas del disco Invisible de La Ley se reúnen 30 años después: “Se debería haber llamado Invencible”

    “Robo y secuestro”: Venezuela condena la incautación de un segundo petrolero y asegura que no quedará impune
    Mundo

    “Robo y secuestro”: Venezuela condena la incautación de un segundo petrolero y asegura que no quedará impune

    Cristina Fernández fue operada de urgencia por apendicitis mientras cumple prisión domiciliaria

    Hegseth respalda bloqueos de EE.UU. luego de que Washington confirmara la incautación de un segundo petrolero venezolano

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad