Golf: finaliza la primera jornada del Abierto de Chile con liderazgo argentino en La Reina

Finaliza la primera jornada del Abierto de Chile con liderazgo argentino en La Reina.

Con una cancha exigente y en condiciones óptimas, este jueves concluyó la primera jornada del 95° Abierto de Chile de golf en el Prince of Wales Country Club, el certamen más tradicional del golf nacional, que se disputa hasta el domingo 21 de diciembre en el histórico recorrido del club de La Reina.

Tras los primeros 18 hoyos, el argentino Leandro Marelli se instaló como líder exclusivo del torneo con una tarjeta de -8, marcando el mejor registro del día jueves.

Marelli firmó una ronda sólida y consistente, aprovechando las oportunidades desde el inicio y cerrando su recorrido sin errores significativos. Su desempeño le permitió tomar ventaja temprana en un campeonato que se proyecta cerrado. El transandino tuvo seis birdies y un águila, en un total de 64 impactos.

En el segundo lugar quedó el chileno Felipe aguilar, quien completó una ronda de 68 golpes (-4). El profesional nacional mostró regularidad a lo largo del recorrido, con un buen cierre en la segunda vuelta, lo que le permitió mantenerse en la parte alta de la clasificación tras el primer día de competencia.

El trofeo del Abierto de Chile. Rodrigo Soto

Más atrás se ubica un grupo amplio de jugadores que buscará recortar diferencias en las jornadas venideras.

El Abierto de Chile comenzó en un contexto de alta expectativa, tanto por el nivel del field como por el simbolismo del escenario. El Prince of Wales Country Club alberga el torneo en el año en que celebra sus 100 años de historia, consolidándose como uno de los recintos más emblemáticos del golf sudamericano.

En la antesala del campeonato, el presidente de la Federación Chilena de Golf, Felipe Bertin, destacó la relevancia de esta edición. “Para nosotros es bien especial este Abierto de Chile porque es el último de nuestra gestión como presidente y además estamos celebrando los 100 años del Country, así que es una felicidad y un orgullo desarrollar el campeonato acá”, señaló.

En la misma línea, Anthony Dawes, presidente del Prince of Wales Country Club, subrayó el carácter simbólico del evento. “Esta es una linda forma de cerrar un año centenario que ha estado increíble, con un total de 45 eventos y unos 15 exclusivos del centenario. Tener el Abierto de Chile es el broche de oro”, afirmó.

Entre los protagonistas nacionales, Aguilar, que ha sido cuatro veces campeón del torneo, había anticipado una semana exigente. “Cada vez que me paro en una cancha quiero ganar y el Country es una cancha que me acogió muchísimos años. Espero jugar esta semana con un gran field y aspirar nuevamente al abierto de mi país”, comentó el experimentado golfista.

El certamen reparte US$ 60.000 en premios. Además, forma parte del Q-Series del Astara Chile Classic 2026, otorgando doble puntaje en la clasificación al torneo del Korn Ferry Tour que se disputará en marzo próximo, también en el PWCC.

El torneo continuará este viernes desde las 8:00 horas, con acceso liberado para el público. La organización dispuso además distintas activaciones para los asistentes. Con tres jornadas por delante, el Abierto de Chile entra en su fase decisiva, con Marelli marcando el ritmo inicial.