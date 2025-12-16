SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Una fiesta del golf: el Abierto de Chile presenta sus novedades para la edición de este año

    Diversas autoridades protagonizaron una conferencia de prensa en donde anunciaron los hitos del tradicional certamen.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Christian Espinoza buscará defender el título del Abierto de Chile.

    Con gran expectativa y ante la presencia de medios, autoridades y destacadas figuras del golf nacional, se realizó el lanzamiento oficial del 95° Scotiabank Abierto de Chile by Prince of Wales Country Club, el torneo más emblemático del país, que se disputará del 18 al 21 de diciembre en el tradicional e icónico recorrido del recinto de La Reina, que este año celebra sus 100 años de historia.

    El evento contó con la participación de importantes representantes del mundo institucional y deportivo, quienes compartieron sus impresiones y expectativas.

    Felipe Bertin, Presidente de la FChG compartió lo que espera de esta semana en el marco del Abierto de Chile. “Para nosotros es bien especial este Abierto de Chile porque es el último de nuestra gestión como presidente y además estamos celebrando los 100 años del Country, así que para nosotros es una felicidad y un orgullo desarrollar el campeonato acá”, declaró.

    “Tenemos un field bastante competitivo, una cancha en impecables condiciones y esperamos que se desarrolle muy bien, que venga mucha gente”, finalizó Bertin.

    Por su parte, Anthony Dawes, Presidente del Prince of Wales Country Club destacó el hecho de cerrar el año centenario del recinto albergando el torneo más importante del calendario. “Esta es una linda forma de cerrar un año centenario que ha estado increíble, con un total de 45 eventos y unos 15 exclusivos del centenario, así que tener el Abierto de Chile es el broche de oro”.

    Tomando la voz de los protagonistas, los jugadores dieron a conocer sus impresiones y expectativas de cara a la competencia que arranca el próximo jueves 18. “Las expectativas son siempre altas. Cada vez que me paro en una cancha de golf quiero ganar y el Country es una cancha que me acogió muchísimos años, así que esperando con ansias jugar esta semana con un gran field y aspirando a ganar nuevamente el abierto de mi país”, comentó Felipe Aguilar, historia viva del golf chieno, que ha levantado el trofeo del torneo en cuatro oportunidades.

    Por su parte, el campeón defensor, Christian Espinoza también está en la cuenta regresiva para comenzar el camino para lo que espera termine en el bicampeonato. “Las expectativas son defender el título. Sabemos que es complicado y no sé cuántos jugadores lo han hecho, pero sería entretenido alcanzar esa marca. Esta es una cancha en la que me siento muy cómodo, así que puede ser una semana especial”, soltó el profesional.

    Millonarios premios

    El Scotiabank 95° Abierto de Chile, que repartirá US$ 60.000 en premios, tiene implicaciones importantes en términos de puntos de clasificación. El certamen categoría A –válido para el Ranking Nacional Oficial (RNO) y para el Ranking Mundial Amateur (WAGR)– se disputará bajo la modalidad stroke play en 72 hoyos, con categorías para profesionales y aficionados, tanto en damas como en varones, incluyendo divisiones por edad, que abarcan desde Pre Juveniles hasta Senior.

    La competencia también será parte del Q-Series del Astara Chile Classic 2026 presentado por Scotiabank, otorgando doble puntaje en la clasificación al torneo válido por el Korn Ferry Tour, que se llevará a cabo en el mes de marzo, también en el PWCC.

    El torneo comienza a las 8 de la mañana de este jueves 18 de diciembre y será un buen panorama para quienes deseen seguir de cerca el mejor golf, junto a las activaciones de las marcas auspiciadoras; con parrilla, hamburguesas, bebidas y helados para el público.

    El acceso al campeonato es liberado, por la calle Las Arañas 1901, La Reina (Prince of Wales Country Club), donde también habrá numerosas actividades.

    Más sobre:GolfAbierto de ChileFelipe AguilarFelipe BertinChristian EspinozaChile Classic

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Francisco Murillo dejará su cargo regional en Sura Asset Management

    Banco Central baja la tasa de interés y cierra el 2025 en su nivel más bajo en casi cuatro años

    Trama bielorrusa: fiscal de la Corte de Apelaciones de Chillán dispone suspensión del conservador Yamil Najle

    Presidente de la Comunidad Palestina de Chile fija “líneas rojas” para el próximo gobierno

    ¿Cuánto vende la industria del espectáculo?: facturación disminuye pese a un mayor número de eventos

    Senado respalda a Kevin Cowan para integrar el Consejo del Banco Central

    Lo más leído

    1.
    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    2.
    Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno

    Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno

    3.
    La temporada de fichajes da frutos en San Carlos: la UC de Daniel Garnero suma su primer refuerzo para la Libertadores

    La temporada de fichajes da frutos en San Carlos: la UC de Daniel Garnero suma su primer refuerzo para la Libertadores

    4.
    Casi US$ 50 millones, 38 mil hinchas y un mall: la desconocida negociación entre la U y Unión Española por Santa Laura

    Casi US$ 50 millones, 38 mil hinchas y un mall: la desconocida negociación entre la U y Unión Española por Santa Laura

    5.
    El consuelo de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis ante Rayo: “Si no se puede ganar, hay que tratar de no perder”

    El consuelo de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis ante Rayo: “Si no se puede ganar, hay que tratar de no perder”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    Trama bielorrusa: fiscal de la Corte de Apelaciones de Chillán dispone suspensión del conservador Yamil Najle

    Presidente de la Comunidad Palestina de Chile fija “líneas rojas” para el próximo gobierno

    Francisco Murillo dejará su cargo regional en Sura Asset Management
    Negocios

    Francisco Murillo dejará su cargo regional en Sura Asset Management

    Banco Central baja la tasa de interés y cierra el 2025 en su nivel más bajo en casi cuatro años

    ¿Cuánto vende la industria del espectáculo?: facturación disminuye pese a un mayor número de eventos

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo
    Tendencias

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    Una fiesta del golf: el Abierto de Chile presenta sus novedades para la edición de este año
    El Deportivo

    Una fiesta del golf: el Abierto de Chile presenta sus novedades para la edición de este año

    El Giro de Rigo Chile toma vuelo: la carrera de Rigoberto Urán abre sus inscripciones

    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada
    Cultura y entretención

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada

    Hijo de Rob Reiner no fue autorizado para comparecer ante la justicia

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla

    Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro
    Mundo

    Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro

    “Tenía deudas”: Qué se sabe del soldado de seguridad que fue encontrado muerto en la residencia del Presidente Milei

    El modelo migratorio de Giorgia Meloni que Kast busca replicar

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni