Una fiesta del golf: el Abierto de Chile presenta sus novedades para la edición de este año

Con gran expectativa y ante la presencia de medios, autoridades y destacadas figuras del golf nacional, se realizó el lanzamiento oficial del 95° Scotiabank Abierto de Chile by Prince of Wales Country Club, el torneo más emblemático del país, que se disputará del 18 al 21 de diciembre en el tradicional e icónico recorrido del recinto de La Reina, que este año celebra sus 100 años de historia.

El evento contó con la participación de importantes representantes del mundo institucional y deportivo, quienes compartieron sus impresiones y expectativas.

Felipe Bertin, Presidente de la FChG compartió lo que espera de esta semana en el marco del Abierto de Chile. “Para nosotros es bien especial este Abierto de Chile porque es el último de nuestra gestión como presidente y además estamos celebrando los 100 años del Country, así que para nosotros es una felicidad y un orgullo desarrollar el campeonato acá”, declaró.

“Tenemos un field bastante competitivo, una cancha en impecables condiciones y esperamos que se desarrolle muy bien, que venga mucha gente”, finalizó Bertin.

Por su parte, Anthony Dawes, Presidente del Prince of Wales Country Club destacó el hecho de cerrar el año centenario del recinto albergando el torneo más importante del calendario. “Esta es una linda forma de cerrar un año centenario que ha estado increíble, con un total de 45 eventos y unos 15 exclusivos del centenario, así que tener el Abierto de Chile es el broche de oro”.

Tomando la voz de los protagonistas, los jugadores dieron a conocer sus impresiones y expectativas de cara a la competencia que arranca el próximo jueves 18. “Las expectativas son siempre altas. Cada vez que me paro en una cancha de golf quiero ganar y el Country es una cancha que me acogió muchísimos años, así que esperando con ansias jugar esta semana con un gran field y aspirando a ganar nuevamente el abierto de mi país”, comentó Felipe Aguilar, historia viva del golf chieno, que ha levantado el trofeo del torneo en cuatro oportunidades.

Por su parte, el campeón defensor, Christian Espinoza también está en la cuenta regresiva para comenzar el camino para lo que espera termine en el bicampeonato. “Las expectativas son defender el título. Sabemos que es complicado y no sé cuántos jugadores lo han hecho, pero sería entretenido alcanzar esa marca. Esta es una cancha en la que me siento muy cómodo, así que puede ser una semana especial”, soltó el profesional.

Millonarios premios

El Scotiabank 95° Abierto de Chile, que repartirá US$ 60.000 en premios, tiene implicaciones importantes en términos de puntos de clasificación. El certamen categoría A –válido para el Ranking Nacional Oficial (RNO) y para el Ranking Mundial Amateur (WAGR)– se disputará bajo la modalidad stroke play en 72 hoyos, con categorías para profesionales y aficionados, tanto en damas como en varones, incluyendo divisiones por edad, que abarcan desde Pre Juveniles hasta Senior.

La competencia también será parte del Q-Series del Astara Chile Classic 2026 presentado por Scotiabank, otorgando doble puntaje en la clasificación al torneo válido por el Korn Ferry Tour, que se llevará a cabo en el mes de marzo, también en el PWCC.

El torneo comienza a las 8 de la mañana de este jueves 18 de diciembre y será un buen panorama para quienes deseen seguir de cerca el mejor golf, junto a las activaciones de las marcas auspiciadoras; con parrilla, hamburguesas, bebidas y helados para el público.

El acceso al campeonato es liberado, por la calle Las Arañas 1901, La Reina (Prince of Wales Country Club), donde también habrá numerosas actividades.