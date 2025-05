A 75 años de su primera carrera: las historias que marcan la Fórmula 1

El 13 de abril de 1950, se dio vida a un espectáculo que este martes cumplió 75 años: la Fórmula 1. En el viejo aeródromo de Silverstone, en Inglaterra, se celebró el primer Gran Premio del Campeonato Mundial. En evento que contó con la presencia de la Reina Isabel II, la Princesa Margarita y 150 mil espectadores que pagaron boletos de un chelín para ver el inicio de una nueva era del automovilismo.

El italiano Giuseppe Farina fue el ganador de aquella jornada histórica, completando las 70 vueltas al circuito a bordo de un Alfa Romeo, uno de los cuatro que compitieron en esa prueba inaugural. Al final de la temporada, Farina se coronaría como el primer campeón mundial de la Fórmula 1, superando a sus rivales en un campeonato que incluyó carreras en Gran Bretaña, Mónaco, Indianápolis, Suiza, Bélgica, Francia e Italia.

Desde entonces, la Fórmula 1 ha crecido exponencialmente. En estos 75 años, se han disputado 1.107 Grandes Premios en 78 circuitos distintos, que incluyen autódromos, trazados callejeros y semipermanentes. La disciplina no solo ha evolucionado en tecnología y seguridad, sino que se ha consolidado como el máximo espectáculo del automovilismo mundial.

Ferrari: el más constante

A lo largo de sus 75 temporadas, Ferrari ha sido la única escudería que ha participado en todas ellas. Los italianos lograron su primera victoria en 1951, precisamente en Silverstone, y desde entonces se han convertido en la marca más exitosa de la historia de la categoría, con 16 títulos de constructores y 15 campeones del mundo a bordo de sus autos.

La Fórmula 1 solo ha tenido crecimiento en sus 75 años de historia. Hamad I Mohammed

Los nombres más icónicos del automovilismo también han dejado su huella en la Fórmula 1. Michael Schumacher y Lewis Hamilton comparten el récord de siete títulos mundiales, mientras que el argentino Juan Manuel Fangio, les sigue con cinco coronas. En total, son 34 los pilotos que han alcanzado la gloria como campeones del mundo.

El actual dominio de Red Bull, con Max Verstappen como su máxima figura, confirma que la historia de la Fórmula 1 continúa en constante evolución. El piloto neerlandés, tetracampeón vigente, se ha consolidado como uno de los mejores de su generación y mantiene a su equipo como el más rentable en la actualidad.

Momentos

Los cambios en la F1 son elementos que marcan su constante avance. Uno de ellos, por ejemplo, fue la modificación de la posición del motor. Los primeros coches del circuito lo tenían en la parte delantera, pero a finales de los 50 y principios de los 60 se dio la primera revolución tecnológica cuando cambiaron la ubicación hacia la parte posterior del automóvil. Esto significó trasladar la tracción del coche hacia la parte trasera lo cual aligeraba el peso para los pilotos.

Claro, que más allá de las revoluciones tecnológicas, un instante que cambió el devenir de la Fórmula 1 fue el GP de San Marino en 1994, donde ocurrieron los accidentes fatales de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger. El brasileño había ganado tres veces el título. Los fatales sucesos obligaron a obligó a la categoría a mejorar los elementos de seguridad de los pilotos dentro del monoplaza.

Chile, la F1 y el recuerdo de Eliseo Salazar

Para Chile, la historia de la Fórmula 1 tiene un solo nombre: Eliseo Salazar. El piloto santiaguino es el único nacional que ha competido en la máxima categoría del automovilismo. Su mejor actuación fue en 1982, cuando obtuvo un quinto lugar en el Gran Premio de San Marino.

En una entrevista con El Deportivo, Salazar recordó sus días en el circuito y la emoción de haber sumado puntos en una época donde solo los seis primeros lugares eran recompensados. “Lo que más recuerdo es el primer punto. En esa época había 32 autos para 24 lugares. El sábado quedaban ocho afuera. Corríamos en equipos de atrás de la tabla. En el primer año, salí sexto en Países Bajos, y sacamos un punto. En ese tiempo, había un punto en los seis primeros, no a los 10. Entonces haber sacado un punto... Me hicieron una prueba en Lotus, era un equipo de primer nivel. Después es difícil mantenerse. Eso fue en 1982. En Chile quebraron los bancos, no tenía ninguna opción”, relató el expiloto.

Hoy, Salazar observa con admiración a Max Verstappen, a quien considera uno de los mejores de todos los tiempos. “Es difícil comparar épocas. Yo no voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor y que no hay como los de antes. Es cierto, ya hemos visto creaciones, con las computadoras. Ahora, Verstappen, con lo que hizo, queda entre los grandes. Max hoy día maneja muy bien estos autos, pero no era lo mismo en la época en que yo estaba. Es difícil comparar, pero él está entre los cinco mejores de la historia”, asegura.