BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    A fondo con Walter Montillo: “La U va por el camino correcto; el año que viene puede ser bisagra”

    El histórico volante jugará por última vez en el Estadio Nacional. En poco menos de un mes, vivirá un partido homenaje junto a los compañeros de sus dos etapas en los azules. Desde España analiza el presente del equipo con distancia y enfatiza que la institución debe estar siempre en la pelea por los títulos. Aboga por la continuidad de Álvarez.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    A fondo con Walter Montillo: “La U va por el camino correcto; el año que viene puede ser bisagra”. Andres Perez

    Walter Montillo (41 años) se alista para su despedida. En entrevista con El Deportivo repasa su carrera y habla de la actualidad azul.

    ¿Cómo ve a la U en la recta final?

    Sigo a la U, pero no miro los partidos por la diferencia horaria. Estoy en Madrid. Trato de ver los goles y los resultados.

    ¿Qué le pareció la campaña en la Copa Sudamericana?

    Quedó un poco empañada con lo que pasó en Avellaneda, pero hicieron un buen papel. Es una lástima que no hayan llegado a la final, pero Lanús juega bien.

    ¿Debe seguir Gustavo Álvarez?

    Ha hecho un gran trabajo. El equipo necesitaba un rumbo y a fuerza de entrenamiento lo llevó donde tiene que estar. Si se queda o se va, no es decisión mía. Yo le deseo lo mejor. Sé la clase de persona que es.

    ¿Por qué a la U le cuesta salir campeón?

    Es difícil. Yo creo que va por el camino correcto. Hay que ver si pueden mantener a Luquitas Assadi. Puede darle mucho al club. El año que viene puede ser bisagra si mantienen la base y se refuerzan.

    Fue compañero de Marcelo Díaz, ¿han hablado sobre el año de la U?

    Hablamos poco... lo felicité porque hizo mucha fuerza para volver al club. Es un tipo que te maneja el vestuario, positivo, juega bien a la pelota, muy identificado con la U.

    Algo similar pasa con Charles Aránguiz...

    También. Para mí son importantísimos. Les enseñan a los más jóvenes. En los momentos difíciles son los que tienen la espalda para mantener al grupo en pie.

    Walter Montillo posa para El Deportivo. Andres Perez

    ¿Qué lo motivó a organizar una despedida a cuatro años de su retiro?

    Es un reconocimiento a mi carrera. Estuve mucho tiempo fuera del club y cuando volví, nos agarró la pandemia. No pude compartir con la gente. Es una linda oportunidad para encontrarnos una última vez.

    ¿Qué encontrará el hincha azul ese día?

    El reencuentro de jugadores que le dieron mucho a la institución. Es un lindo momento para que la gente de nuestra generación pueda llevar a sus hijos o nietos. Hay chicos de cinco, seis o diez años que no nos conoce. Es un buen momento para las dos partes. Que los jugadores que puedan disfrutar de algún aplauso y que la gente pueda también disfrutar.

    ¿Por qué elige a la U? Usted pasó por muchos clubes...

    Soy un tipo de palabra. Cuando me fui dije que iba a volver. Mi sueño era retirarme en la U e hice todo para poder cumplir. Las cosas personales que me pasaron con el nacimiento de mi hijo cuando estaba jugando en Chile hicieron que ese lazo fuera aún más grande entre el hincha y mi familia, no solo conmigo. Tengo que devolver un poquito todo ese cariño que nos dieron en ese momento tan difícil.

    ¿Cuál fue su mejor momento?

    Tuve varios. En Cruzeiro me fue muy bien, pude hacer muchos goles. En Tigre con 35 años fui elegido el mejor del torneo. En China salí campeón dos veces. Si tengo que elegir uno, puede ser Cruzeiro.

    ¿Recuerda algún gol en la U?

    El que hice en Coquimbo a Unión San Felipe. Santino estaba en terapia intensiva. Para mí era un momento muy raro. Tener que estar dividido, no saber qué iba a pasar con Santi. Cuando lo veo, me genera como mucha emoción.

    La gente pensaría que iba a elegir el gol a Flamengo...

    Ahí Santino estaba dado de alta, estaba en casa ya. Si bien fue lindo y es muy recordado por el hincha, para mí el otro es más especial.

    ¿Qué le faltó para ser más considerado en la selección argentina?

    Hay mucha competencia. Más en la época que me tocó ir a mí, y yo no estaba jugando en Europa. El fútbol se globalizó y en Europa están los mejores. Para mí, haber ido desde Brasil y haber estado en varias convocatorias fue un premio. Siempre seré muy agradecido al entrenador de ese momento, Alejandro Sabella.

    ¿Fue el entrenador que lo marcó más?

    Tuve muy buenos entrenadores. Gorosito fue uno de mis primeros entrenadores. Hernán Caputto, que hizo todo para que yo pueda volver a la U. Pero yo siempre llevo conmigo a Alejandro Sabella. Era una persona que te enseñaba, un profesor fuera de lo que era el entrenamiento.

    ¿Por qué aparecen pocos jugadores en su posición?

    Al jugar 4-3-3, o a veces un 5-3-2, muy pocos entrenadores juegan con volantes así, como por ahí jugaban los equipos de Hernán Caputto en su momento o Pipo Gorosito en Tigre. A mí me tocó casi siempre jugar con entrenadores que usaban el enganche. Al cambiar la formación, creo que los chicos vienen desde inferiores con el chip del extremo. Por ahí el enganche se empieza a tirar para los costados y se pierde. En algún momento, seguramente, como siempre pasa en el fútbol, vuelvan.

    ¿Qué entrenador lo marcó más?

    Tuve muy buenos entrenadores. Gorosito fue uno de mis primeros entrenadores. Había debutado con Insúa, pero después él me dio la titularidad. Hernán Caputto, que hizo todo para que yo pueda volver a la U. Pero yo siempre llevo conmigo a Alejandro Sabella. Era una persona que te enseñaba, un profesor fuera de lo que era el entrenamiento. Una persona simple, y creo que eso es lo que nos gusta a los jugadores. Además de tener una capacidad de formar equipos que juegan bien, a veces nosotros necesitamos la simpleza, el tipo que va de frente, que te dice las cosas como tienen que ser.

    ¿Qué etapa en la U recuerda más?

    La segunda. Desde la primera pasaron 15 años y de memoria soy medio malo. Volví en una situación complicada del club y se sumó la pandemia. Tuvimos que jugar sin gente, entrenar en espacios muy diminutos para poder estar bien cuando el fútbol vuelva. Nos fuimos reinventando los deportistas en una situación caótica. Logramos clasificar a la Libertadores y salir de la zona de descenso en el último partido.

    En su primera etapa fue campeón y semifinalista de la Copa Libertadores...

    Fue hermoso. Con Markarián fuimos campeones y la U llevaba cinco años de sequía de títulos. La U debe pelear por el torneo siempre. Lo logramos en una final electrizante. Luego, lo de la Libertadores fue una hazaña. Teníamos un buen equipo, pero otros se habían reforzado muchísimo más.

    ¿Por qué decidió dedicarse a la representación de jugadores?

    Me gusta acompañar, ayudar con los contactos que hice. Ser transparente.

    ¿A quién veremos en tu partido homenaje?

    La idea es que vengan muchos jugadores del 2009 y 2010, otros de la última etapa, amigos internacionales. Va a venir Sorín, invité al Kun Agüero, que todavía no confirma. Estará el Pocho Lavezzi.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLT DomingoFútbol NacionalFútbol ChilenoWalter MontilloLa UUniversidad de Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Aeropuerto de Países Bajos interrumpe temporalmente el tráfico aéreo por sobrevuelo de drones no autorizados

    Milei elige a un militar como ministro de Defensa por primera vez desde la restitución democrática en Argentina

    Seis aerolíneas internacionales suspenden vuelos desde y hacia Venezuela tras alerta de seguridad de EE.UU.

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rodrigo García, cineasta: “Me impresiona la inteligencia de algunas personas con bipolaridad”

    Lo más leído

    1.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    2.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    3.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    4.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    5.
    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles
    Chile

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Óscar Contardo: “Ni Aylwin ni Lagos provocaron en sus coaliciones la tragedia electoral que el gobierno de Boric causó en la izquierda”

    El futuro se juega en escuelas y cárceles

    China Tianqi recurre a la Corte Suprema contra fallo a favor del acuerdo Codelco-SQM
    Negocios

    China Tianqi recurre a la Corte Suprema contra fallo a favor del acuerdo Codelco-SQM

    Y usted, ¿de qué color cree que era el caballo blanco de Napoleón?

    Apuntan contra la Seremi de Transportes: Cenco Malls acusa “decisión arbitraria” tras invalidación de informe de impacto vial de proyecto en Vitacura

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer
    Tendencias

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    A fondo con Walter Montillo: “La U va por el camino correcto; el año que viene puede ser bisagra”
    El Deportivo

    A fondo con Walter Montillo: “La U va por el camino correcto; el año que viene puede ser bisagra”

    El escuálido 2025 de las selecciones chilenas en duelos por los puntos

    Iván Zamorano: “Siempre que hablo de la Selección o de Colo Colo digo que volveré”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después
    Cultura y entretención

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rodrigo García, cineasta: “Me impresiona la inteligencia de algunas personas con bipolaridad”

    Últimos días

    Aeropuerto de Países Bajos interrumpe temporalmente el tráfico aéreo por sobrevuelo de drones no autorizados
    Mundo

    Aeropuerto de Países Bajos interrumpe temporalmente el tráfico aéreo por sobrevuelo de drones no autorizados

    Milei elige a un militar como ministro de Defensa por primera vez desde la restitución democrática en Argentina

    Seis aerolíneas internacionales suspenden vuelos desde y hacia Venezuela tras alerta de seguridad de EE.UU.

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”