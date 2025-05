Entrevista con Walter Montillo: “Veo a la U como un equipo bien trabajado; ojalá lo pueda coronar con el título”

Walter Montillo (41 años) está en Santiago y asistirá al Clásico Universitario de este sábado. En entrevista con El Deportivo, anticipa el tradicional encuentro y entrega detalles de su partido de despedida.

¿Ha seguido a la U este año?

Acompañé los resultados, pero son pocos los partidos que vi en vivo. Estoy viviendo en Madrid y tenemos seis horas de diferencia. A veces se me complica, pero trato de ver los compactos.

¿Cómo ve a la U de cara al clásico ante la UC?

Se ve un equipo maduro, bien trabajado y serio. Eso baja desde la línea del entrenador, alguien al que conozco mucho. Somos del mismo barrio, de Lanús, y me encanta que le vaya bien, porque es un tipo que está preparado. Ya lo había demostrado en Huachipato. Ese cambio a un equipo grande no era fácil. Ojalá que puedan ganar.

¿Por dónde pasará el duelo?

Casi siempre los clásicos son parejos, cerrados. Ojalá que sea un partido abierto para el espectador, de ida y vuelta, que haya muchas situaciones de gol. Y que en mi caso gane la U. Ojalá que le pueda traer suerte.

¿Habló con Gustavo Álvarez?

Siempre le mando un mensaje. Trato de no molestarlo mucho, pero cuando pasan cosas buenas o malas le mando un mensaje. Cuando uno tiene un cariño especial con algunas personas, y que encima trabajan para una institución que uno quiere mucho, les deseo lo mejor.

Walter Montillo tendrá su despedida en el Estadio Nacional. Andres Perez

¿Y con el plantel ha podido tener comunicación?

Con el Carepa (Marcelo “Carepato” Díaz) hablé hace un tiempo para invitarlo a la despedida, pero tampoco hay muchos excompañeros míos.

A propósito, ¿cómo ha visto a Díaz y Aránguiz en esta U?

Se conocen hace un montón de tiempo y tienen un juego que es complementario. Entienden a la perfección el fútbol. Eso te da un plus, tener jugadores mundialistas, con una trayectoria tan grande y que están bien, se ve demostrado cada fin de semana.

¿Imaginó que Álvarez le devolvería el espíritu competitivo a la U?

Sí, no lo dudaba. Pero no que fuera al corto plazo, porque la U venía golpeada y él llegaba con la mochila de tener que demostrar lo que había hecho en Huachipato.

¿Por qué la U no ha podido ser campeón?

Cuando vienes de una transición de tantos años, no es fácil de un día para otro salir campeón. Se ganó la Copa Chile y se peleó el torneo hasta el final, me parece que el primer año fue buenísimo. Ahora lo está demostrando en la Libertadores. Ojalá que lo pueda coronar con título, porque siempre la foto que queda es la del campeón.

Ud. llegó a semifinales de la Libertadores con la U, ¿ve a este equipo logrando algo similar?

Ojalá. Y, si es similar, que pueda coronarlo siendo campeón. Si vamos a llegar a semifinales, estás a dos partidos. Debe ir pasito a pasito, pero viene bien. Ha demostrado que puede competir con equipos pesados, como Botafogo y Estudiantes.

¿Jugaría en esta U?

Habría que preguntarle a Gustavo (Álvarez). Tendría que ganarme el puesto en el entrenamiento, como lo hice siempre. Ahora no podría jugar (ríe).

¿Por qué decide hacer una despedida casi cinco años después de su retiro?

Me motivó tener un último saludo con la gente, me tocó irme sin público. La U es una institución que quiero mucho, a sus hinchas.

¿Por qué en Chile? Ud. también jugó en Argentina, Brasil...

En Cruzeiro me fue muy bien, también en Argentina, pero el nacimiento de mi hijo y los problemas que tuvimos a nivel familiar llevaron a que surgiera amor con el hincha de la U. Siempre quise devolverlo, por eso también tuve la idea de retirarme acá y entregar lo último que me quedaba.

¿Es el equipo más importante de su carrera?

Sin desmerecer a los demás, si tengo que elegir uno, siempre me quedo con la U, porque fue un amor genuino. Lo futbolístico también te ayuda, elegí acá porque fui muy feliz. Tengo dos hijos chilenos. Es un país al que quiero mucho.

Ud. se retiró porque no le quisieron renovar el contrato, ¿no quedó en conflicto con el club?

Ya pasó. En ese momento lo hablé con quien lo tenía que hablar. Me desahogué un poco de esa calentura que me había quedado, pero no soy un tipo rencoroso. El tiempo pasa. Si bien declaré muchas cosas en caliente, era porque las ganas de quedarme eran mucho más grandes, y sentía que podía seguir jugando.

Dejó la actividad en un buen nivel...

Es lo que quería para mi carrera. Sabía que podía seguir jugando, porque me sentía bien, había estado casi todos los partidos de titular en esa campaña. Pero preferí dar un paso al costado que tener que andar peleándome o irme a otro club. Quería retirarme acá.

¿A qué se ha dedicado tras el retiro?

Tenemos una empresa de representación de jugadores y me gusta mucho la formación, acompañar al futbolista. Me he preparado mucho y lo disfruto. Yo tuve siempre el mismo representante y me ayudó mucho en mi carrera. La idea era poder seguir estando con él, de hacer algo juntos y seguir ligado al fútbol.

¿Quién estará en su despedida?

Es difícil decir quién va a estar, porque faltan ocho meses todavía. Invité a Pocho Lavezzi; Kun Agüero; a Neymar le vamos a decir también; a Pablo Zabaleta, que fue conmigo a la selección... a Matador Salas, Carepato, Pepe Rojas. Va a estar lindo, va a ser una fiesta. La vamos a pasar bien.