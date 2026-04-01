A los hinchas chilenos, la caída de la Roja frente a Nueva Zelanda les duele. Por más que las decepciones se hayan transformado en frecuentes, con una nueva ausencia en un Mundial como botón de muestra, ver al combinado nacional inclinarse ante un rival afecta y, sobre todo, genera nostalgia de tiempos exitosos que parecen cada vez más lejanos.

En Argentina, en cambio, las derrotas de Chile son motivos de burla. Aunque los transandinos tienen preocupaciones más importantes que atender, considerando entre ellas la aspiración de optar a la cuarta estrella planetaria en el evento que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, la odiosidad que partió en el bicampeonato continental que la Generación Dorada logró en 2015 y 2016 a costa de la escuadra que lideraba Lionel Messi (quien llegó a anunciar su retiro de la Albiceleste) es una espina que aún no termina de desclavarse.

“¿Lo sabías?“: la nueva burla de la prensa argentina a la Roja después de la caída ante Nueva Zelanda

En esa lógica se entiende la reacción de Olé, una de las principales publicaciones deportivas al otro lado de la cordillera. En el citado medio se dieron el tiempo, incluso, de realizar una investigación para sustentar la última burla alusiva al equipo criollo.

Se trata de un particular recuento, que repara en que la caída de Chile ante los oceánicos es la primera de un combinado sudamericano en la historia. “¿Lo sabías? Nueva Zelanda venció por primera vez a una selección Conmebol“, introducen en un tuiteo publicado en su cuenta en X. “Los All Whites se impusieron ante Chile por 4-1 y consiguieron el primer triunfo de su historia ante un país sudamericano”, complementan.

¿LO SABÍAS? 🇳🇿😌 NUEVA ZELANDA VENCIÓ POR PRIMERA VEZ A UNA SELECCIÓN CONMEBOL



💥🌎 Los All Whites se impusieron ante Chile por 4-1 y consiguieron el primer triunfo de su historia ante un país sudamericano



📊 ¿CÓMO LE FUE CON EL RESTO?

🇧🇷 Brasil ➡️ Tres derrotas

🇵🇪 Perú ➡️ Un… pic.twitter.com/m8MOJmTKuf — Diario Olé (@DiarioOle) March 31, 2026

El historial

El afán de hurgar en la herida se traduce, además en la descripción de los resultados que los All Whites han obtenido jugando ante combinados de la región. Así, por ejemplo, se consigna que ante Brasil sufrieron tres derrotas; que ante Perú sumaron un empate y dos caídas; que con Paraguay registraron una igualdad y un revés; que ante Colombia perdieron dos veces; y que frente a Venezuela y Ecuador se inclinaron en una oportunidad.

La precisión también recuerda el historial ante Chile: un empate, tres derrotas y, ahora, el exclusivo triunfo.

“Histórica victoria”, cierra la referencia, en grandes letras, con el único propósito de aumentar la sorna.