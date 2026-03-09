Abarca y Cortina se imponen en San Clemente y aseguran su cupo en el Campeonato Nacional de Rodeo

Gonzalo Abarca y Cristóbal Cortina fueron los grandes protagonistas del fin de semana en San Clemente. Los jinetes del Criadero Agua de los Campos y Maquena se consagraron campeones del Rodeo Clasificatorio Zona Centro tras imponerse en la Serie de Campeones con 36 puntos buenos, montando a Cuchu Cuchu y Despeinada, resultado que les aseguró un lugar en la final del Campeonato Nacional de Rodeo que se disputará entre el 25 y 29 de marzo, en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua.

Una sólida actuación en la Serie de Campeones

Los jinetes del Criadero Agua de los Campos y Maquena se quedaron con el Clasificatorio Zona Centro gracias a una sólida actuación en la Serie de Campeones. Este domingo, la collera de la Asociación Maipo Norte comenzó marcando 12 puntos en la primera corrida y 11 en la segunda. Posteriormente ratificaron su ventaja en las dos corridas finales y cerraron su participación con 36 puntos buenos (12+11+8+5), quedándose con el triunfo en la medialuna de San Clemente.

Cabe recordar que esta collera fue la última del criadero en conseguir el requisito para participar en el clasificatorio. Sin embargo, ya en competencia lograron avanzar a la Serie de Campeones luego de adjudicarse la Serie de Criaderos, instancia que les abrió el camino para pelear por el título.

El segundo lugar del Clasificatorio fue para Diego Pacheco y Emiliano Ruiz, del Criadero Taitao II. Los representantes de las asociaciones Colchagua y Santiago Oriente, montando a Safira y Estelita, finalizaron la Serie de Campeones con 33 puntos buenos (13+7+8+5).

El tercer puesto fue para Luis Catalán y Eduardo Cortés, de la Asociación Santiago Sur, quienes en Valentino y Guindao sumaron 32 puntos (12+8+8+4).

Por su parte, el Sello de Raza del Clasificatorio Zona Centro fue otorgado al potro Mano a Mano, del criadero Compañía de Las Mercedes, montado por Emiliano Ruiz, representante de la Asociación Santiago Oriente.

Movimiento a la Rienda

En el Movimiento a la Rienda Masculino, el ganador fue Pablo Barra, de la Asociación Talca Oriente, quien en Ronquido Gastita Paleteao alcanzó 57 puntos. El segundo lugar fue para Hugo Navarro, de la Asociación Curicó, en La Espuelita Chascona con 49 unidades. Ambos clasificaron al 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

En el Movimiento a la Rienda Femenino, Valentina Hernández obtuvo el primer lugar tras sumar 47 puntos en María Zulema, del Criadero Valles del Putagán, clasificando al Champion de Chile junto a Pilar Estrada, de la Asociación Cardenal Caro, quien totalizó 45 puntos en Los Cardenales Zumba.

Los Jinetes Gonzalo Abarca y Cristóbal Cortina. Foto: Jaime Ramírez.

En Menores, el triunfo fue para Julio Tomás Guevara en Lo Guevara Sentencia con 42 puntos, seguido por José Domingo Huenchul, de la Asociación Colchagua, en Doña Dominga Impeque con 35 unidades. Ambos también participarán en el Campeonato Nacional de Rodeo.

En el Clasificatorio Zona Centro también se disputó la Serie Caballito de Palo, donde Agustín Lara y Gastón Salazar, de la Asociación Talca, se quedaron con el triunfo montando a Vivaracho y Presumida tras un desempate con 26 puntos (13+13) + 13.

La acción continúa

Con estos resultados, un total de 44 colleras accedieron al Champion de Chile. Ahora la acción del rodeo chileno se trasladará a Chocalán, Melipilla, donde entre el 12 y 15 de marzo se disputará el Clasificatorio Zona Norte, instancia que seguirá definiendo a los participantes del Campeonato Nacional de Rodeo.