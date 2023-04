Al Blackburn de Ben Brereton le empatan en el final y está justo en el corte de los playoffs del Championship

La temporada 2022-2023 del Championship, el torneo de la segunda categoría de Inglaterra, está en una etapa de definiciones. El certamen atraviesa por su recta final y los aspirantes al ascenso directo y a los playoffs ya se perfilan. Uno de ellos es el Blackburn Rovers.

Este miércoles, el equipo de Ben Brereton Díaz tuvo un amargo empate 1-1 con el Coventry, en duelo correspondiente a la fecha 43 del campeonato. El seleccionado chileno fue titular y disputó los 90 minutos. El primer tiempo del cotejo fue para los Rovers, porque Sam Gallagher abrió la cuenta en los 39 minutos. En el epílogo, la visita llegó a la igualdad. En los 90′+5′, Ben Wilson puso el 1-1 definitivo.

Con este resultado, el Blackburn está en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 64 puntos luego de 42 partidos (19 triunfos, siete empates y 16 derrotas). Al día de hoy se ubica en la última plaza para acceder a los playoffs, que determinará al tercer ascendido a la Premier League 2023-2024. Cabe recordar que los dos primeros del torneo suben directamente. Uno es el Burnley, que dirige Vincent Kompany (exjugador del Manchester City), que lidera con 92 unidades. El segundo, hoy, es el Sheffield United, con 10 puntos menos.

Entre el tercero y el sexto disputarán una liguilla para el tercer cupo. El que aseguró su cupo en esa instancia es Luton Town, que completa el podio de la liga con 75 puntos. Los otros que se ubican en esa zona son Middlesbrough (4°), Millwall (5°) y Blackburn (6°).

El que está más lejos es el Norwich. El equipo de Marcelino Núñez empató 1-1 con Queens Park Rangers y el mediocampista de la Roja ingresó en los 84′. Los Canarios están décimos con 62 unidades, junto al Sunderland. Están a dos puntos del Blackburn. Por otra parte, el Watford perdió 1-3 con Cardiff. No estuvo presente Francisco Sierralta. Luego de su lesión, está volviendo de a poco a la actividad. El pasado lunes tuvo acción por la Sub 21 de The Hornets.