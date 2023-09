Alberto Heller debuta en la categoría máxima del Mundial de Rally: “Hay que construir la velocidad; es un cambio súper grande”

En el WRC Chile hay diez pilotos que buscan liderar en la categoría principal del rally, conocida desde 2020 como RC1. Obviamente Toyota, con Evans y Rovanperä, se roban las portadas, pero en ese selecto grupo también hay un chileno. Se trata de Alberto Heller, quien en la jornada del viernes tuvo un gran rendimiento en la segunda especial.

Experiencia totalmente nueva para el oriundo de Los Ángeles, quien recién este fin de semana pudo subirse a probar su Puma Rally 1 Hybrid, de la marca Ford. “La verdad es que es impresionante la sensación que se siente adentro de ese auto, se te viene todo encima muy rápido. El paso por curva es impresionante, estamos en un proceso de aprendizaje...tuvimos una segunda especial de rally muy buena. Estoy súper sorprendido; no me lo esperaba”, admitió una vez terminada las primeras tres especiales. En la mencionada por el piloto, logró un tiempo de 17:56.1 en los 13,34 kilómetros de recorrido.

En esa misma línea fue claro en que pese al poco tiempo que tendrá para conocer el vehículo, se podrá acoplar a la máquina. “Son kilómetros, uno se puede adaptar pero hay que construir la velocidad, porque es realmente un paso súper grande”, agregó.

Finalmente, sobre el cambiante clima que tuvo el Bío Bío durante la mañana del viernes, Heller admitió no haber anticipado la situación, provocando que su elección de neumáticos no fuese la mejor. “Estoy sorprendido porque los caminos están bastante más secos que lo que esperaba, de hecho me la jugué por una estrategia de neumáticos más blandos para aprovechar ese piso más húmedo, pero la verdad es que no. Está bastante más seco, pero a nosotros no nos hace mayor diferencia, estamos sumando kilómetros en el auto”, declaró sobre un día que comenzó con mucho frío y humedad, pero que después fue despejándose. En la tarde habrá otros tres especiales.