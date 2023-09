Alejandro Tabilo profundiza su mal momento en Antofagasta y otra vez deja ir la victoria

Alejandro Tabilo (125°) vive un momento complicado en el circuito. A las numerosas lesiones y contratiempos que ha sufrido, se suma una seguidilla de derrotas que hoy lo tienen muy complicado en cuanto a su confianza, lo que quedó en la última serie ante Canadá por las finales de la Copa Davis.

Ya de regreso en Chile, el tenista nacional se presentó en el Dove Men+Care Challenger 100 de Antofagasta, donde enfrentó al estadounidense Tristan Boyer (370°). Sin embargo, otra vez los fantasmas le pasaron la cuenta y lo terminaron castigando con una dura derrota, por 6-3, 1-6 y 7-6(9).

El tenista nacional comenzó quebrando el saque del norteamericano. Sin embargo, inmediatamente su rival lo recuperó y en el cuarto juego le volvió a romper el saque al chileno, para tomar una ventaja clara para encaminar esa primera manga.

Tras ceder ese set inicial, el nacido en Toronto cambió de actitud y jugó en un gran nivel, lo que le permitió ponerse rápidamente 5-0 y luego cerrar con absoluta calma el segundo parcial con su servicio.

Las dudas

No obstante, las dudas reaparecieron en el set final, donde el chileno mostró aplomo para salvar los puntos de quiebre en contra, para luego conseguir el ansiado break en el séptimo juego. Sin embargo, al momento de cerrar con su saque, el pupilo de Guillermo Gómez no estuvo fino y nuevamente no pudo zanjar la victoria.

Al final, todo se definió en el tie break, donde otra vez dispuso de dos chances para ganar. Sin embargo, ambos match points (uno de ellos con el saque del zurdo) los desperdició y terminó entregando un increíble partido en dos horas y 42 minutos.

Otro chileno que también jugó fue Matías Soto, quien fue eliminado por el italiano Luciano Darderi, quien se impuso por 6-3 y 7-6 (4), mientras que Gonzalo Lama está enfrentando al francés Maxime Janvier, y Tomás Barrios debutará más tarde ante el brasileño Pedro Boscardin.