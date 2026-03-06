SUSCRÍBETE
    Alerta en Portugal: Cristiano Ronaldo se lesiona y Al Nassr autoriza viaje urgente a Madrid para su recuperación

    El técnico del equipo saudí Jorge Jesús abordó los alcances de este nuevo contratiempo del jugador de 41 años, a tres meses del inicio de la Copa del Mundo. Los lusos se miden a la Roja el próximo 6 de junio.

    Rodrigo Fuentealba
    Cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026, terreno delicado en el que cualquier exceso o complicación física puede privar al certamen de sus figuras consulares. En esa coyuntura, la reciente lesión de Cristiano Ronaldo enciende la alarma para la selección de Portugal que, además, se medirá a la Roja el 6 de junio próximo.

    En medio del conflicto bélico que azota Medio Oriente, la permanencia del Bicho en Arabia Saudita ya había levantado ciertas sospechas en Al Nassr, club con el cual mantiene un oneroso contrato hasta la próxima temporada.

    El martes pasado, el jet privado del goleador de 41 años tomó rumbo a Madrid, situación que puso otra dosis de incertidumbre acerca del futuro del jugador. Es más, diversos medios internacionales aseguraron que el delantero había dejado el país junto a su familia.

    Sin embargo, el popular cuadro saudí al cual defiende el lusitano publicó una serie de imágenes del delantero en la práctica del primer equipo, siempre con la clara intención de despejar cualquier duda al respecto.

    Nueva lesión

    Claro que ahora es el entrenador de Al Nassr, su compatriota Jorge Jesús, quien entrega las malas noticias. De acuerdo al relato del extécnico de Flamengo de Brasil, la lesión de CR7 es más grave de lo que se creía inicialmente.

    En ese escenario, fue el propio adiestrador quien autorizó a su capitán a viajar a España para su recuperación. Esto aumenta las dudas sobre su disponibilidad para los amistosos de su selección nacional, el 28 de marzo ante México y el 31 frente a Estados Unidos.

    “Cristiano Ronaldo terminó el último partido con una lesión muscular. Tras los exámenes médicos, se evidenció que la lesión era más grave de lo previsto inicialmente y requiere reposo y rehabilitación. Por lo tanto, viajó a España, como otros jugadores lo han hecho en el pasado, para recibir tratamiento.

    En la misma línea, el experimentado profesional justificó el viaje del Bicho, ya que “esta nueva complicación de Cristiano requiere tratamiento en Madrid con su médico personal. Esperamos que regrese pronto para ayudar al equipo”.

    La escuadra que está puntera en la liga local tendrá al menos tres partidos antes del receso por la fecha FIFA. De esa manera, el entrenador autorizó el viaje de su gran figura para evitar más problemas físicos en la recta final de la temporada.

    “Cristiano no participará en el partido contra el Al Khaleej (14 de marzo), según el diagnóstico del equipo médico. Por lo tanto, decidimos que lo mejor era que viajara para recibir tratamiento, dado que hay tiempo suficiente, especialmente con el parón internacional de por medio”, afirmó Jorge Jesús.

    Sobre su reemplazo, afirmó que “tenemos varias opciones dentro del equipo. Tomaré la decisión final sobre el jugador que reemplazará a Cristiano después del último entrenamiento. Elegiré a los once mejores jugadores para lograr la victoria en el partido”.

    Más sobre:FútbolCristiano RonaldoJorge JesúsAl NassrSelección de PortugalSelección Chilena

