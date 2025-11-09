Anaís Hernández y el éxito de las Pumas: “Aún quedan cosas por seguir mejorando”

En el marco de la presentación de la nueva indumentaria del Team Chile para el próximo ciclo olímpico, Anaís Hernández entregó detalles sobre la participación de las Pumas en el Mundial de Atletismo realizado en Tokio.

“Ha sido la mejor experiencia que he tenido en toda mi carrera deportiva. Fue asombroso, fue muy emocionante poder pararse ahí con 60 mil personas mirándote. Fue un campeonato para el corazón”, comenzó señalando la atleta nacional.

También habló sobre las expectativas que tenían para afrontar el certamen, donde esperaban romper nuevamente el récord nacional de la posta 4x100. “Uno siempre quiere más. Íbamos en busca de otro récord de Chile, lo hicimos en mayo de este año y queríamos volver hacerlo en el Mundial. No se pudo, pero dimos lo mejor que pudimos, así que con eso quedamos pagadas porque cada una hizo un muy buen relevo. Logramos entregar el relevo y llegar a la meta. Se cayeron dos o tres países, algunas se lesionaron. Siempre pasan cosas en los relevos, así que logramos lo más importante y quedamos felices”, indicó.

Los próximos desafíos de Hernández

Hernández habló sobre el trabajo que ha realizado el equipo femenino de la posta 4x100. “Ha sido un proceso de 2022, que fue cuando se creó el nombre de las Pumas. Hemos tenido relevos 4x100 desde hace muchos años, pero desde 2022 se fue consolidando, realizando mejor el tema de los entrenamientos, las preparaciones, de la planificación. Hemos ido mejorando año a año, mes a mes y este año fue el año en el que mejor lo pudimos hacer. Aún quedan cosas por seguir mejorando, juntarnos en más entrenamientos, pero por ahí va el tema de la mejora. Para el próximo año se vienen muchas cosas, ya se está planificando para hacerlo mucho mejor y nosotras material dispuesto para el relevo”, reveló.

También anticipó sus próximos desafíos y objetivos: “El próximo año se vienen varios campeonatos en atletismo. En enero, parto uno en concentración en Ecuador. Ahí me quedo hasta marzo y después tendremos alguna concentración de relevos en Chile porque en mayo tenemos el Mundial en Botsuana, al que deberíamos estar clasificadas con el récord de Chile que hicimos en mayo en el Mundial de China. Después tenemos un Iberoamericano, varias competencias importantes, donde espero clasificar en mis pruebas individuales y en el relevo”.

“Ese es mi foco, pero por supuesto lo más importante del año son los Juegos Sudamericanos. Poder sacar una medalla en el relevo. Ellas tienen la de plata de los últimos Juegos, no estuve presente pero espero estar en esta oportunidad. Revalidarla y por qué no algo mejor, un oro. También está la individual, lograr clasificar, meterme a la final y ahí pelear como se pueda la medalla”, cerró.