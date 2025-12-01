BLACK SALE $990
    El Deportivo

    Andrés Rojas y Patricio Vidal ganan el Clasificatorio Escolar Zona Centro Sur de rodeo

    Los jinetes de la Asociación Bío Bío totalizaron 29 puntos buenos y consiguieron un pasaje para la Gran Final, que se disputará en el marco del 77° Campeonato Nacional en Rancagua.

    El Deportivo
    Foto: Carolina García.

    Los jinetes Andrés Rojas y Patricio Vidal ganaron el Clasificatorio Escolar Zona Centro Sur, que se disputó en la Medialuna de San Carlos.

    En los lomos de Cabalgata y Ejecutante, la collera de la Asociación Bío Bío se impuso en la Serie de Campeones con 29 puntos buenos (9+8+7+5) y se instalaron en la Gran Final, que se disputará el 25 de marzo en el marco del 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

    Los campeones, además, obtuvieron el derecho a participar en el Clasificatorio de su respectiva zona de cara al Champion de Chile 2026.

    El segundo lugar fue para José Francisco Hernández y Miguel González. La collera de la Asociación Talca, en Estruendoso y Embajador, sumaron con 28 puntos (3+6+12+7), mientras que Diego Urrutia y Manuel Orellana (Asociación Cauquenes) ocuparon el tercer lugar en Juguetón y Alario, con 24 puntos (5+7+8+4).

    Los tres primeros lugares del Clasificatorio Escolar Zona Centro Sur consiguieron un cupo a la Gran Final Escolar, que se disputará el 25 de marzo en el marco del 77° Campeonato Nacional de Rodeo, a realizarse en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua.

    Por su parte, las colleras que avanzaron hasta el tercer animal también aseguraron su paso directo a la Gran Final Escolar.

    El Sello de Raza del Clasificatorio Escolar Centro Sur 2025 fue para la yegua Entoná, montada por Oscar Bonilla (Asociación Linares).

    El Movimiento a la Rienda Femenino del Clasificatorio Escolar Centro Sur fue ganado por María Esperanza Zamora. La representante de la Asociación Curicó sumó 28 puntos en Romeral Esforzado.

    La segunda etapa de esta ruta se desarrollará en el Clasificatorio Escolar Zona Centro Norte, que se realizará los días 27 y 28 de diciembre en la Medialuna Vicente Huidobro de Pirque.

