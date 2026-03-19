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    Antonia Vergara se impone y Agustina Soto entrará al ranking WTA después de su estreno en el W15 de Santiago

    La número uno del país respondió a su favoritismo mientras que la joven figura logró un valioso triunfo que le permitirá ingresar al escalafón mundial.

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    Agustina Soto sumó sus primeros puntos en el ranking mundial. @mediap_sport

    Una intensa jornada se vivió este miércoles en el primer W15 de Santiago de los LP Open Series by IND, con el debut de la número uno del país, Antonia Vergara.

    La principal raqueta chilena debió exigirse para sacar adelante un trabajado encuentro ante la brasileña Julia Camargo Silva, imponiéndose por 6-2 y 6-4 para instalarse en los octavos de final del certamen.

    Y el duelo de chilenas de la jornada, la juvenil Agustina Soto puso fin a la racha de Ivania Martinich, quien llegaba desde la qualy con tres triunfos consecutivos.

    La capitalina se mostró sólida para quedarse con el partido por 6-3 y 7-6(4) y con ello aparecerá por primera vez en el ranking WTA, al sumar en su tercer torneo puntuable. Importante logro para la jugadora de 17 años, que será la quinta chilena en aparecer en el principal listado mundial.

    El resto de las nacionales no logró avanzar. Isidora Lisboa dio batalla, pero terminó cediendo ante la brasileña Giovana Delatorre Barbosa en un estrecho partido por 7-6(4) y 6-4. En tanto, en el encuentro estelar, Jimar Gerald no pudo ante la primera sembrada del torneo, la argentina Victoria Bosio, quien se impuso por 6-4 y 6-2.

    La competencia continuará este jueves con tres chilenas en busca de los cuartos de final, todas enfrentando a rivales argentinas. Fernanda Labraña se medirá ante Marina Bulbarella, Agustina Soto chocará con Carla Markus, mientras que Antonia Vergara buscará seguir avanzando frente a Luciana Moyano.

    El LP Open Series by IND marca el inicio de dos torneos W15 consecutivos que se jugarán en Santiago, una iniciativa que busca seguir impulsando el desarrollo del tenis femenino en Chile y entregar oportunidades competitivas de alto nivel a las jugadoras nacionales.

    Valiosos puntos

    Cada torneo repartirá una bolsa de 15 mil dólares en premios, además de importantes unidades para el ranking mundial femenino. La campeona sumará 15 puntos WTA, mientras que la finalista obtendrá 10 puntos, en un circuito mundial que reúne a jóvenes promesas y jugadoras en ascenso del tenis internacional

    La realización de estos torneos es posible gracias al apoyo de LP Chile, pilar del tenis femenino en nuestro país, junto al Instituto Nacional de Deportes y la Federación de Tenis de Chile.

    La entrada será liberada para el público durante toda la semana de competencia.

    Más sobre:TenisWTALP Series by INDAntonia VergaraAgustina Soto

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