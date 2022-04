Aránguiz es titular en dolorosa derrota del Bayer ante el Leipzig

El Príncipe estuvo todo el partido en la derrota de su escuadra por 1 a 0 como local en el Bay Arena. El volante nacional tuvo un correcto cometido y no pudo hacer mucho para evitar la caída de su equipo. Con este resultado, la visita pasó al Bayer en la tabla.

El Bayer Leverkusen tenía un duelo clave en el Bay Arena para conseguir un puesto en la Champions. El conjunto de Charles Aránguiz, que fue titular y estuvo durante todo el cotejo, cayó por 1 a 0 frente al RB Leipzig. Al Príncipe se le notó activo desde el principio y muy criterioso en la entrega del balón, aunque poco pudo hacer para evitar la caída de su escuadra.

Y es un caso paradójico el Aránguiz, pues el volante nacional sigue siendo un fijo en el esquema para Gerardo Seoane, a pesar de las voces que dicen que su figura es prescindible de cara a la próxima temporada.

En cuanto al encuentro, este comenzó muy estudiado. Ambos conjuntos no encontraban los caminos para profundizar, anulándose. Sobre los 25 minutos de partido, los equipos no se hacían daño y el peligro no rondaba en ningún arco. Un par de balones aéreos en lanzamientos de esquina favorables al Leverkusen era lo más relevante hasta ese entonces.

A los 28′ llegó la más clara del partido. Moussa Diaby probó los guantes del guardameta visitante tras una buena profundización por izquierda. Una gran oportunidad que el arquero del Leipzig pudo contener.

En el último tramo del primer tiempo el equipo de Aránguiz empezó a acelerar más y comenzó a encontrar caminos para hacerle daño al RB Leipzig. Un remate de Palacios al 38′ avisaba, al igual que un centro de Hincapié, un par de minutos después, que Schick no podía conectar. Sin embargo, la arremetida final no le sirvió al local para convertir y, con el marcador en blanco, se fueron al descanso.

El complemento comenzó con una disposición más ofensiva de la visita. Esto, principalmente por la entrada Christopher Nkunku, jugador francés que ya está siendo sondeada por varios grandes de Europa.

Y si al minuto 64 Diaby tenía otra chance, a los 68′ llegó la más clara para la visita a través de los pies de Mukiele, quien se internó por derecha y, a la salida del guardameta local, desvió su remate.

El Leipzig a esa altura era mejor y, un minuto después, confirmó tal subida de nivel con el gol de Dominik Szoboszlai al 69′. La apertura de la cuenta se gestó por la presión rival y una mala salida del Leverkusen en su campo. Ahí, un pase en profundidad encontró solo al delantero húngaro, quien no tuvo complicaciones para definir ante la salida del guardameta local.

De ahí en más Seoane movió la pizarra, pero sin resultado, y el Bayer no logró encontrar la chance para empatar el cotejo. La derrota caló profundo en el conjunto de las aspirinas, pues el Leipzig los superó en la tabla, dejando al equipo del volante chileno en la cuarta posición con 52 puntos. A solo una unidad del Friburgo, que está luchando por hacerse un espacio en la próxima Champions League.

Ahora, el próximo desafío del Bayer, por Bundesliga, será ante el Greuther Fürthde como visitante el próximo sábado 23 de abril. Partido relevante para seguir en su camino por asegurar un cupo en la Champions League.