Arquero de Polonia revela que apostó dinero con Lionel Messi en pleno partido del Mundial: “No sé si está permitido; tal vez me sancionen”

Una curiosa situación reveló el arquero de Polonia, Wojciech Szczesny, tras el final del partido que su selección perdió por 2-0 ante Argentina. El jugador de la Juventus confesó que había apostado 100 dólares con Lionel Messi, mientras se jugaba el primer tiempo del encuentro.

¿Cómo ocurrió esa situación? Según el portero, se acercó a la Pulga cuando el árbitro Danny Makkelie revisaba en el VAR un posible penal suyo contra el transandino, cuando se jugaba el minuto 37.

En primera instancia, el juez de Países Bajos no cobró la pena máxima. Sin embargo, fue llamado por el videoarbitraje para que revisara la jugada, ya que el meta había golpeado levemente la cara de Leo al intentar cortar un centro. Al final, se decidió por penal para la Albiceleste.

“Hablamos antes del penal. Le dije que apostaría 100 euros a que el árbitro no lo iba a dar. Así que he perdido una apuesta contra Messi”, reveló el polaco de 32 años, entre risas, durante la zona mixta pos partido.

Eso sí, aseguró que no la pagaría. “No sé si está permitido, tal vez me sancionen. No me importa en este momento, así que tampoco le voy a pagar. No, no le voy a pagar, ya tiene bastante dinero”, sostuvo.

Wojciech Szczesny reconoce que tocó a Lionel Messi en dicha jugada, pero que no era para penal a su juicio. Eso sí, luego se lo atajó de manera brillante. “Inmediatamente le dije al árbitro que lo toqué con la mano en la cara, pero solo en un lado. Le dije que hubo contacto, pero no creo que haya sido penal. El árbitro decidió lo contrario y está bien”, concluyó.