Arturo Vidal no es de los que se guardan comentarios. Por el contrario, al volante lo caracteriza una frontalidad respaldada por sus incuestionables méritos deportivos.

Esa consideración abarca todos los aspectos posibles. El volante no rehúye la polémica y tampoco le teme a transformarse en el escudo de sus compañeros. Una prueba en ese sentido fue su comportamiento en la antesala del choque ante River Plate, por los cuartos de final de la Copa Libertadores de 2024.

Arturo Vidal se cuadra con Mosa: el duro ataque del Rey al bloque Vial

En esa línea, el Rey se involucra, ahora, en la disputa del directorio de Blanco y Negro. Este lunes, la reelección de Aníbal Mosa, quien cuenta con el respaldo del Club Social y Deportivo Colo Colo para desnivelar la balanza en su favor, fue pospuesta por el rechazo a los estados financieros de Blanco y Negro. Ahora, hay 60 días para la respectiva rectificación.

Vidal se lanza contra el bloque Vial. “Me encontré con la otra parte que se dice Bloque Vial y que no sé por qué se metieron al fútbol, no sé si les gusta, no sé nada. Lo único que sé es que solo dañan a Colo Colo“, sentencia en primera instancia.

“Podrán tener peleas entre ellos, pero si no quieren estar, espero que se vayan lo antes posible porque Colo Colo no se puede manchar. Si quieren estar entre los mejores de Sudamérica tenemos que estar unidos y el que no tire al mismo lado tiene que irse de Colo Colo“, añade.

El obstáculo

La distancia de Vidal con el denominado Bloque Vial nace el año pasado, justamente a propósito de su retorno a Macul. El fichaje fue visado por el sector afín a Mosa y respaldado por el Club Social y Deportivo.

En la otra trinchera, en cambio, optaron por una postura más cautelosa: exigieron la realización de exámenes físicos al futbolista, que determinaran que estaba en condiciones de afrontar los desafíos propios de la campaña del Cacique.

El Rey superó la exhaustiva revisión y demostró vigencia durante todo el año, al punto de que el vínculo fue extendido nuevamente, ahora sin mayores objeciones.