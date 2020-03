Asado, visitas, fotos y un antecedente clave: así pasa Ronaldinho sus horas en la cárcel

Ronaldinho sigue encerrado, pero sus problemas se agrandan. Fuera de las dependencias de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional paraguaya se siguen ventilando detalles de la operación que le permitió optar a un pasaporte falso que lo acreditaba como ciudadano guraní. El último antecedente lo aportó Carlos Florentín, presidente del Banco Nacional de Fomento, quien reveló que desde cuentas vinculadas a la ex figura del Barcelona se realizaron tres depósitos relativos a la elaboración de documentación falsa para igual número de personas. La cifra, 90 millones de guaraníes, equivale a 11 millones de pesos chilenos.

“Estamos en los procesos internos. Realmente son tres depósitos que suman G. 90 millones, que son para tres personas”, declaró Florentín al diario paraguayo ABC. Florentín agregó que no es necesario ser titular de cuenta para realizar tal depósito y que, después, hubo gestiones para retirar la garantía. “Cuando ellos quisieron quitar, se les atajó porque no eran los titulares. La plata sigue estando en el banco. Se está verificando quienes intentaron sacarla. Aparentemente, fueron los gestores", puntualizó Florentín.

Visitas y fútbol

El ex delantero brasileño procura no decaer, aunque su estado de ánimo no es lo suficientemente bueno como para aceptar la propuesta de participar en un partido de futsal al que fue invitado por los internos. Apenas se acercó para mirar el encuentro. Ha confesado internamente que, más que su condición, le inquieta la de su madre, por la preocupación que le genera tener a sus dos hijos presos en otro país. El otro es su hermano, Roberto.

Sí se toma el tiempo para firmar autógrafos y retratarse en fotos con quienes se lo pidan. Esa última categoría incluye desde otros detenidos hasta funcionarios del recinto. Entre los primeros figura Fernando González Karjallo, ex presidente del Sportivo Luqueño, uno de los dirigentes del fútbol guaraní que cumple condena por corrupción en la unidad penitenciaria. Otro es su padre, Ramón González Daher, quien llegó a presidir la Asociación Paraguaya de Fútbol. El fisco paraguayo les exige US$ 10 millones de dólares.

El mundo del fútbol no lo ha dejado solo. Lo han visitado ex colegas como Carlos Gamarra y Rogelio Delgado. “Está bien, firmando autógrafos a todos los chicos. Estuve en una sala conversando con él. Ayer (por el domingo) fue día de visita y hubo mucha gente”, explicó el Colorado. ""Dios quiera que entremos en racionalidad y que llevemos adelante un juicio que sea justo y que sea legal, que esté a la altura de este personalidad que al mundo le dio alegría desde el fútbol”, abogó Delgado, presidente de los Futbolistas Asociados del Paraguay, FAP, el símil del Sifup en esas tierras.

Un asado con otros internos ha sido una de las actividades de distracción. Es la única comida común que ha digerido, pues una de las concesiones que recibió fue que sus abogados ingresaran alimentación. También cuenta con un televisor, un frigobar y un ventilador. Los últimos dos elementos resultan claves para capear el calor en un lugar en el que la temperatura bordea los 40 grados.