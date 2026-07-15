Así es el baúl de lujo que resguarda la Copa del Mundo en Nueva York

Este domingo se llevará a cabo la final del Mundial de Norteamérica 2026. El ganador de la competencia tendrá el honor de levantar el trofeo y exponerlo en su palmarés.

La Copa que se entrega cada cuatro años está hecho de oro puro de 18 quilates y una base con dos anillos de malaquita verde y en su conjunto pesan 6,175 kilogramos.

Esta pieza se encuentra resguardada en un cofre, el mismo en el que hará su ingreso al estadio justo antes de la final. Su elaboración a estado a cargo de la marca Louis Vuitton, uno de los proveedores oficiales de la FIFA y que ha presentado los detalles de su creación.

Según destaca la FIFA en su página web, esta será el contenedor que llevará el trofeo en su presentación en la final y será llevado por un embajador de la marca y una leyenda de la FIFA, “continuando así un protocolo que se ha convertido en un ícono desde 2010”, señalan.

El baúl ha sido creado por los artesanos de Louis Vuitton en los históricos talleres de Asnières-sur-Seine, cerca de París, está revestido con la icónica lona con el monograma de Louis Vuitton. Dos paneles frontales lucen una “V” dorada pintada a mano que representa la “victoria” y “Vuitton”, reflejando los colores del trofeo.

El exterior está rematado con ribetes de cuero conocidos como “lozines”, junto con protectores de esquina de latón chapado en oro, una cerradura y cierres que evocan diseños utilizados por la casa desde la década de 1860. El interior está forrado con cuero beige claro y presenta el logotipo de la colaboración entre Louis Vuitton y la FIFA integrado en la tapa.

“El trofeo oficial es el premio más codiciado del fútbol mundial y es lógico que se transporte en un baúl de Louis Vuitton. El momento en que se lleve al terreno de juego antes de la final será, una vez más, un momento culminante que unirá la tradición con la máxima expresión del fútbol moderno”, señala Romy Gai, Directora Comercial de la FIFA.

“Durante más de una década, Louis Vuitton y la FIFA han compartido un compromiso inquebrantable con la excelencia, unidos por la creencia común en el poder del deporte para inspirar y unir a las personas”, apuntó por su parte Pietro Beccari, CEO y presidente de Louis Vuitton.

Cabe indicar además que desde 2010 que la marca francesa ha estado acompañando los Mundiales de la FIFA, siendo también protagonista de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Como licenciatario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Louis Vuitton también presenta una colección de edición limitada de tres baúles inspirados en el baúl del trofeo. La colección incluye un Coffret 8 Montres, un estuche diseñado para guardar hasta ocho relojes en cojines extraíbles, un Cotteville 16 Montres, un estuche con una bandeja extraíble que puede guardar hasta 16 relojes, y un Malle Courrier Lozine 110, un sofisticado baúl, cada uno adornado con lona Monogram, un logotipo de la Copa Mundial de la FIFA pintado a mano y la “V” dorada.