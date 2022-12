Asumir quién eres y buscar hasta encontrar: los consejos de dos atletas paralímpicos chilenos

En 1992 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una fecha designada para promover los derechos y el bienestar de estas personas en todos los ámbitos de la sociedad.

Es por eso que en medio de las conmemoraciones, se hace necesario tomar un tiempo para reconocer el trabajo y la historia de diferentes deportistas que han sobrellevado diferentes discapacidades a lo largo de sus carreras. Ejemplos de aquello son Nicolás Bisquertt, esquiador paralímpico, y Adolfo Almarza, ciclista de montaña con prótesis en ambas piernas.

Sus historias impactan y también sirve para visibilizar a un gran grupo de personas en el país, ya que según cifras entregadas en el Segundo Estudio Nacional de Discapacidad, realizado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), en 2021 un 20% de la población adulta presenta algún grado de discapacidad en Chile.

“Nunca pensé que mi sueño se iba a acabar”

Nicolás Bisquertt tenía 13 años cuando sufrió un accidente que lo dejó parapléjico. Un remezón que superó con trabajo, dedicación y mucho ejercicio. “Nunca pensé que mi sueño se iba a acabar, a meses de tener el accidente ya estaba entrenando. Partí con tenis, después probé un poco de esquí, luego en agua y hasta hoy no he parado más”, recuerda quien hoy forma parte del equipo Lippi.

Ese trabajo continuo fue el que le permitió dar un giro en 180 grados y forjar una carrera profesional de primer nivel. Es récord nacional en su disciplina y estuvo en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Seúl 2018 y fue abanderado y finalista en Bejing 2022.

A día de hoy se prepara para disputar el Mundial de Ski Paralímpico y los juegos Paralímpicos de Milán 2026. Sobre la clave para terminar logrando todo aquello, no muestra ninguna duda: “busco hasta que encuentro, y soy paciente, pero perseverante”.

Finalmente admite que el país actualmente no está preparado para lograr la profesionalización total de los deportistas. “Uno siempre va a tener el resguardo de estudiar una carrera en alguna universidad, es decir, algo paralelo, porque probablemente no se podrá vivir de eso, aunque existen casos excepcionales. Me encantaría que fueran más cada día y por eso estamos luchando”, comenta el deportista del Team Chile.

“El primer paso es asumir quién eres después del accidente”

La historia de Adolfo Almarza tiene muchos puntos de conexión con la de Bisquertt. También fue víctima de un accidente cuando muy joven (12 años) y también tuvo que reinventar su vida desde ese momento. De hecho, un tema que aborda mucho es el de comenzar de nuevo. “El primer paso es asumir quién eres después del accidente, luego aceptar y comenzar un nuevo camino con ganas. Esto fue lo que más me costó hacer, pero finalmente pude reconocerme y comenzar a trabajar por mis sueños”, señala el ciclista de montaña.

Almarza eso sí tuvo la suerte de contar con grandes apoyos. Desde los 18 años diversos privados se han sumado a su trabajo, entre ellos la reconocida empresa que desarrolla relojes. “En Chile es muy difícil ser un deportista profesional teniendo un grado de discapacidad, pero no es imposible. Se requiere de mucho esfuerzo y sacrificio y no todos son capaces de soportarlo”, aclara.

Durante este año disputó el Campeonato Panamericano de Paraciclismo en Pista, siendo uno de los deportistas más reconocidos. No solo fue el único que pedaleó usando prótesis en ambas piernas, sino que también sumó cuatro medallas: Plata en Persecución individual en 3km y 1km; Plata en Omnium; y Bronce en Scratch.