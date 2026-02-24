SUSCRÍBETE
    Atlético se destapa en Madrid y golea a Club Brujas para avanzar a los octavos de final de la Champions League

    Los españoles ganaron 4-1 (7-4 en el global) con tres goles del atacante noruego Alexander Sorloth. Abultado resultado que permite a los hispanos meterse entre los 16 mejores del torneo.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    Alexander Sorloth marcó tres goles para Atlético de Madrid en la goleada sobre Brujas. FOTO: UEFA.

    Atlético de Madrid despejó todas las dudas. El equipo colchonero goleó por 4-1 al obstinado Club Brujas de Bélgica con triplete del noruego Alexander Sorloth. Suficiente para completar un 7-4 en el global y meterse en los octavos de la Champions League.

    Dos rivales que protagonizaron un entretenido partido en la ida, pero tampoco renunciaron a esa misma intensidad en la revancha. Claro que fue el cuadro hispano, como local y favorito, el que asumió la iniciativa para meterse en octavos de final.

    Antes del cuarto de hora, los dirigidos de Diego Simeone ya se habían acercado dos veces con peligro al arco visitante. Sin embargo, ni Baena y tampoco Giuliano, el hijo del técnico rojiblanco pudieron dar con la portería.

    Después de esas aproximaciones, el duelo vio mayor acción en ambas áreas. A los 18’, un fuerte remate de Hugo Vetlesen fue repelido con la cabeza por el zaguero David Hancko, cuando el golero esloveno Jan Oblak parecía derrotado.

    La apertura del marcador para los locales solo llegó a los 23 minutos. Oblak sacó largo para el espigado delantero noruego Alexander Sorloth, quien controló la pelota y remató potente con un bote que impidió que el meta belga Simon Mignolet la pudiera contener.

    Conquista que despertó a los visitantes que terminaron mejor la primera etapa del duelo. A nueve minutos del descanso, el ecuatoriano Joel Ordóñez consiguió el empate parcial. En la jugada siguiente, Oblak estuvo notable para evitar la remontada, tras sacar un cabezazo de Vetlesen desde la misma línea.

    En la segunda parte, Atlético salió decidido a rematar temprano la faena. A los 47’, el norteamericano Johnny Cardoso- exjugador del Betis de Manuel Pellegrini- puso el 2-1 con un remate arrastrado tras bajar el balón con el pecho.

    Brujas retomó el control de las acciones, pero careció de la profundidad para por lo menos conseguir el empate. Entonces, la escuadra colchonera se sintió mucho más cómoda saliendo rápido en el contragolpe. De esa manera logró la tercera cifra, después de una serie de toques entre Giuliano y Sorloth, que el propio nórdico se encargó de rematar ante un rival entregado.

    El mismo atacante se adelantó a toda la defensa del Brujas para anotar la cuarta cifra, a los 87’, cuando el pleito ya se había acabado como expresión de lucha y cerró el marcador.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueAtlético de MadridClub BrujasAlexander Sorloth

