Australia Sub 20 vence a Ucrania en el primer amistoso internacional disputado en el complejo del Sifup.

En las canchas del complejo del Sifup, en Pirque, se disputó un inédito amistoso internacional Sub 20 entre Australia y Ucrania, como parte de la preparación para el Mundial de la categoría que se jugará en Chile a partir del 27 de septiembre.

La selección australiana suma seis días en el país y ha establecido su centro de operaciones en la Casa del Futbolista. Ahí se aloja una delegación de más de 55 personas, entre jugadores y cuerpo técnico, que aprovechan las instalaciones del recinto de 10 hectáreas.

“Ha sido una concentración de estándares internacionales. Le entregamos al equipo lo mismo que exige la FIFA para un Mundial adulto”, destacó Luis Marín, tesorero del Sifup.

¡Otro sueño hecho realidad! 😃: se disputó el primer partido internacional en La Casa del Futbolista 😱.



En nuestro complejo deportivo, las selecciones Sub 20 de Australia 🇦🇺 y Ucrania 🇺🇦 jugaron un amistoso de preparación para el Mundial Chile 2025🇨🇱.



Ganaron los dueños de… pic.twitter.com/CdtjA7bU1X — Sifup Chile (@sifup) September 22, 2025

Los Socceroos fueron además los primeros en inaugurar el Hotel Cowork del gremio, parte de la segunda etapa del proyecto que busca consolidar a la Casa del Futbolista como el complejo más completo del país. “Este edificio está pensado para que el staff técnico pueda concentrar y realizar su trabajo en un solo lugar. Así recibimos delegaciones de más de 60 personas, con canchas de entrenamiento, gimnasio y comedor”, añadió Marín.

Primer amistoso internacional

En ese contexto, Australia y Ucrania se enfrentaron en el primer partido internacional disputado en las canchas del sindicato, con triunfo 3-2 para los oceánicos.

“Nuestras canchas fueron catalogadas por la FIFA como las mejores de entrenamiento, con un alto puntaje en su evaluación. Ambas selecciones quedaron encantadas, no solo con la calidad del césped, sino también con el resto de las instalaciones”, agregó el dirigente.

En el Mundial Sub 20, Ucrania integrará el Grupo B junto a Corea del Sur, Paraguay y Panamá. Australia, en tanto, será parte del Grupo D con Italia, Cuba y Argentina.