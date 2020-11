Bárbara Hernández bate un récord a 4.560 metros de altura: “Es el nado más difícil que he hecho”

Un nuevo hito marcó este sábado la nadadora chilena de aguas gélidas Bárbara Hernández. La Sirena de Hielo cruzó el Lago Chungará a 4.560 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en la primera persona en el mundo en hacerlo sin neopreno ni grasa, un récord que ya está tramitando para que entre en los Guinness.

Fueron 7 kilómetros lo nadado por Hernández en la fría mañana de este sábado en el norte del país. Poco oxígeno debido a la altura, 8ºC a 10ºC en el ambiente, y -2°C en el agua fueron las características que hicieron su logro una misión imposible; o casi imposible, ahora que la chilena lo demostró.

“Salió todo bacán, me dolió, no se imaginan lo que me duele. Tenía más frío que en el Beagle, yo creo que es por la altura. Es lejos el nado más difícil que he hecho, está dentro de mi top 5, definitivamente”, comentó a La Tercera una vez finalizado el trayecto.

Foto: Haka Honu.

Ahora, la nadadora y su equipo quieren oficializar el logro y entrar en el libro de la natación en aguas gélidas. Falta determinarlo en el papel, aunque para la recoletana el hito ya es histórico. “El material que hicimos ahora lo tenemos que enviar y ellos lo evalúan. Tienen un tiempo, no sé cuando te dicen eso. Pero si esta cuestión no es un récord Guinness no sé qué cosa es. Nunca nadie había hecho esa distancia, lo que cruzan es desde una península de 3 kilómetros que lo hizo un ariqueño con grasa y otro con neopreno”, cerró.