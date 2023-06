Boric se centra en los Juegos Panamericanos y el Mundial de 2030: “El espíritu de Carlos Dittborn ha seguido inspirándonos”

La Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric consideró al deporte. Los Juegos Panamericanos que se organizarán en Chile y la ambición de albergar el Mundial de 2030, en conjunto con Uruguay, Argentina y Paraguay fueron mencionados por el Mandatario en la alocución que realizó en el Congreso, que tiene como finalidad realizar el balance anual de su gestión.

Pensar en positivo

En medio de un discurso en que la máxima autoridad del país habló, efectivamente, de la violencia y de la delincuencia como elementos claves en las políticas públicas que se están implementado, Boric optó por mostrar la cara más favorable del deporte. Lo hizo vinculando a los Juegos Panamericanos con el Mundial de 1962, el otro megaevento deportivo que se realizó en el país.

“Chile había sido asolado por el mayor terremoto de la historia moderna pero aún soñaba con organizar el Campeonato Mundial de Fútbol de 1962. Eso quedó grabado en el alma nacional. Y así lo hicimos. Fuimos el sexto país del mundo en organizar un mundial de fútbol, en el que nuestra selección tuvo el logro más importante de su trayectoria. El espíritu de Dittborn ha seguido inspirándonos desde entonces”, destacó.

“Gracias a todos los chilenos y chilenas que día a día hacen del deporte una parte de sus vidas: en canchas de barrio, clubes comunales, colegios, grupos de amigos y amigas. Gracias a los profesores de educación física, a los entrenadores profesionales y amateurs. A los deportistas profesionales que nos enorgullecen infinitamente con sus esfuerzos y logros”, insistió en términos más generales.

“Si me preguntan cuál es el arma más letal contra la delincuencia que hoy se enseñorea en comunas y barrios de nuestras ciudades, no me cabe duda cuál es la respuesta: el deporte, a lo largo de todas las etapas de la vida”, agregó, en relación a la utilidad de la actividad física en un contexto social más general.

Una imagen panorámica del Estadio Nacional, sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Foto: Santiago 2023.

Los Juegos

Luego, entró derechamente en el análisis de los Juegos Panamericanos. “Y gracias al trabajo de muchos dirigentes y autoridades del gobierno anteriores, Chile ganó la organización de los juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023. Se trata del evento deportivo más importante desarrollado en Chile desde el Mundial de 1962. No es fácil organizar un evento de esta magnitud, pero el país debe saber que estamos actuando con decisión para subsanar las dificultades y asegurar una organización que cumpla con los más altos estándares de eficiencia y transparencia”, resaltó.

“Santiago 2023 es el evento más importante después de los Juegos Olímpicos a nivel mundial. Son 41 delegaciones Panamericanas y 33 Parapanamericanas. 60 disciplinas panamericanas y 18 parapanamericanas y más de 8.000 deportistas que se darán cita en nuestro país. Por más de 30 días, Santiago y las regiones de Bío Bío, Valparaíso y O’Higgins, serán la sede de la gran fiesta deportiva del continente y de una de las más relevantes del mundo, donde chilenos y americanos podremos volver a mirarnos a los ojos y a sentirnos parte de una misma comunidad”, detalló.

“Estamos seguros de que Santiago 2023 será la fuente de recuerdos inolvidables, de instantes que, como el Mundial del 62, permanecerán grabados en la retina de las futuras generaciones y en la historia deportiva de nuestro país. Por eso queremos que Chile entero, de Arica a Magallanes, y en especial las niños y niños, se sume a esta gran fiesta deportiva; que asista a sus competencias y eventos, que lo siga por los medios de comunicación, que los replique en sus barrios y escuelas. Que vibremos juntos como un solo pueblo, de esa manera que solo lo consigue el deporte”, expresó, en otra muestra de la importancia que le asigna al certamen.

Legado

Finalmente, el Presidente aludió a los efectos que producirán los Juegos. “Esta fiesta deportiva dejará un valioso legado deportivo, social, urbano, y ambiental. Estamos levantando el parque deportivo más grande de Sudamérica en el Estadio Nacional, 1.355 viviendas sociales en Cerrillos, así como importantes obras de infraestructura deportiva que quedarán al servicio de nuestros atletas, pero también de la comunidad”, expuso.

“Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de probar ante el mundo entero que somos un país que cuando trabaja unido, es capaz de conseguir resultados que parecían imposibles. En Santiago 2023 está en juego el prestigio de Chile, no de un gobierno o un presidente, y es por ello que todas sus instituciones están comprometidas con su éxito”, lanzó, a modo de desafío..

Finalmente, aludió a la posibilidad de recibir el Mundial de 2030. “Pero la historia no termina aquí. La calidad con que cumpliremos con la organización de los Juegos será un paso más en el camino que nos llevará a convertirnos en sede del Mundial de Fútbol 2030, junto con Argentina, Paraguay y Uruguay, a ser sede. ‘Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo’”, sentenció. La última frase fue la que inmortalizó Carlos Dittborn cuando Chle consiguió el Mundial de 1962.