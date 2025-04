Busca la reelección en Cruzados: Juan Tagle va por los 10 años al mando de la UC

Universidad Católica vive una semana clave. No solo por el aniversario 88 que celebraron este lunes. Este jueves, se llevará a cabo la junta anual de accionistas en Cruzados. En esta ocasión, una de las principales materias a tratas es la elección del directorio de la escuadra estudiantil. Juan Tagle va por la reelección y en caso de continuar en la testera de la institución, cumplirá 10 años al mando del club.

El abogado, que tiene grandes chances de seguir, ya había manifestado su intención. “Mi intención es seguir. No sé cuánto tiempo ni si después voy a continuar como director, o voy a salir de la actividad”, enfatizaba hace algunos en meses en entrevista con El Deportivo. En esa ocasión dejaba en claro sus limites también. “Me siento respaldado por el directorio y los accionistas, pero no soy eterno. Quizás haya deseos de cambios dirigenciales. Puede ocurrir y no hay ningún drama”, remarcaba.

El directorio de Cruzados está compuesto por, además de Tagle, Hernán de Solminihac y Felipe Correa, en los cargos de vicepresidentes, y Alex Harasic, Matías Claro, Guillermo Agüero, Martín del Río, Juan Pablo del Río, Francisco Lavín y Felipe Tisné.

En la concesionaria dieron a conocer los candidatos a la mesa de cara a la junta de accionistas. Los nombres que aparecen son Matías Claro, Guillermo Agüero, Felipe Correa, Alex Harasic, Francisco Lavín, Matías Pavez, Felipe Tisné, Pablo Turner y Juan Tagle, por las Acciones Serie A. En tanto, para las Acciones Serie B, la Pontificia Universidad Católica propuso como director a Hernán de Solminihac y el CDUC a Jaime Estévez, quien presidió Cruzados entre 2010 y 2014.

El auge y los años más exitosos

Tagle asumió como presidente de Cruzados el 25 de julio de 2016. Sucedía a Luis Larraín, quien renunció entre muchas críticas de la fanaticada, pese a que en ese momento la UC había conseguido el título de Primera División que le era esquivo hace cinco años y medio. En su arribo, el abogado mostró un perfil distinto al de su antecesor. Llamaba la atención su actividad constante en redes sociales, donde solía interactuar con fanáticos.

La primera parte de su gestión estuvo marcada por los éxitos inmediatos. En el segundo semestre de 2016, Universidad Católica logró un inédito bicampeonato, de la mano de Mario Salas como entrenador.

Tagle festeja junto a los jugadores uno de los cinco títulos de Primera División que ha ganado la UC en su gestión. MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

Las primeras críticas llegaron en 2017, cuando la UC tuvo una irregular temporada, siendo cuarta en el Clausura, undécima en el Apertura y colista en su grupo de la Copa Libertadores. Eso le valió la salida al DT a fin de año. Sin embargo, en la temporada siguiente comenzó a gestarse la era más gloriosa del cuadro precordillerano.

Con Beñat San José ganaron el primer título de los cuatro del tetracampeonato. Un logro sin precedentes, al tratarse de certámenes anuales. Luego los estrategas monarcas fueron Gustavo Quinteros, Ariel Holan y Cristian Paulucci. El hecho de que todos los trofeos los levantaran DT distintos provocaba que la mayoría de los elogios fueran a Tagle, como cabeza del proyecto y José María Buljubasich, encargado del armado del plantel, en su rol de gerente técnico.

Juan Tagle pronto cumplirá nueve años como timonel de la UC y ha ganado cinco títulos de Primera División y cuatro Supercopas.

La caída deportiva

Deportivamente, la UC no levanta cabeza desde el título de 2021. No han estado en la parte baja, pero tampoco han sido capaces de pelear por los certámenes. Fueron sextos en 2022, séptimos en 2023 y quintos en 2024. Ahora, con Tiago Nunes, están en el quinto lugar, aunque con un partido pendientes que puede hacerlos escalar al liderato exclusivo. Aun así, el brasileño está en entredicho. Este año, Universidad Católica ya fue eliminada de la Copa Chile y de la Copa Sudamericana.

Esto último es otro de los principales problemas que ha tenido el abogado en su presidencia. Tras su participación en la Libertadores de 2022, la presencia internacional solo se ha remitido a la Copa Sudamericana y en tres años consecutivos suman eliminaciones en la fase inicial, ante elencos chilenos. Pero en los mejores tiempos, los del tetracampeonato, la UC tampoco pudo consolidar una gran campaña a nivel continental.

En la Libertadores de 2017, fue colista de su grupo. En la de 2019, fue tercera y pasó a la Copa Sudamericana, pero ahí se fue en la primera fase, tras caer ante Independiente del Valle. En 2020, volvió a ocupar la plaza que te mueve a la Sudamericana y en esa ocasión el equipo de Holan logró acceder hasta los cuartos de final. Estuvo a segundos de ir a semifinales, pero Vélez los eliminó agónicamente. Recién en 2021 clasificaron a octavos de final de la Libertadores. En esa ronda se fueron ante Palmeiras, que a la postre fue campeón de esa edición. Pero cuando parecía que daban el salto, se acabó la era más dulce.

Juan Tagle, en el Claro Arena. PABLO VASQUEZ R

El proyecto emblema

Hoy los esfuerzos de Cruzados están centrados en la construcción del Claro Arena, que está en su proceso final y ya tiene un porcentaje superior al 90% en sus avances. Es el gran legado que buscan dejar en el directorio y el propio Juan Tagle en su presidencia. Cuando este medio le consultó al timonel por los objetivos del año, su respuesta fue clara. “El número uno: inaugurar el estadio”, dijo.

Salir de San Carlos de Apoquindo ha sido un tema en Universidad Católica y de hecho lo apuntan como uno de los motivos principales para los fracasos deportivos del último tiempo. Hoy cuentan los días para jugar en su nuevo hogar. Sin embargo, también ha sido un proceso que no ha estado exento de complicaciones. La primera fecha que dio en su momento Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados, para la inauguración del reducto, era mediados de 2024. A la extensión del período de obras se suma un sobrecosto en la inversión en relación a lo que estimaban gastar en un inicio.

Así y todo, para Tagle es algo que cuando se vea en retrospectiva va a haber valido la pena. “Yo realmente creo que cuando se mire en largo plazo este período, no hay ningún historiador de Universidad Católica que no comprenda que se trabajó para un sueño muy superior y que va a ser de la próxima generación de hinchas. Si el precio a pagar fueron años irregulares, además viniendo de un tetracampeonato, vale la pena. Quizás si veníamos de una sequía grande en cuanto a títulos, era distinto, pero tuvimos años muy ganadores”, dijo a El Deportivo.

La fecha de inauguración la anunció el propio abogado hace algunas semanas. “Seguimos con el firme propósito de poder inaugurar este estadio en la segunda quincena del mes de julio, cuando inicie la segunda rueda del Campeonato Nacional”, comentó. De no mediar nada extraño el jueves, será Tagle quien corte la cinta ese día.