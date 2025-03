Juan Tagle explica el aumento del monto de la construcción del Claro Arena

La UC entra en la recta final del proyecto de construcción del Claro Arena. Con más del 90% de avance del reducto, El Deportivo recorrió el reducto cuyo valor final de construcción se acerca a los 50 millones de dólares, según reconoció Juan Tagle este lunes. “En materia de costos del proyecto son muchos los factores que uno tiene que considerar. Hay valores iniciales que están asociados solamente al contrato de construcción. A eso se agregan otros elementos como son una serie de medidas de mitigación que están como parte del compromiso ambiental. Hay decisiones que como directorio hemos tomado para mejorar el estándar. Por ejemplo, la decisión del pacto sintético. El costo del proyecto además se mide en UF. El tema de los dólares siempre altera el análisis”, señaló el presidente de Cruzados.

“Han existido algunos sobrecostos, algunos atrasos que implican algunos sobrecostos. Y hemos ido tomando decisiones como directorio, teniendo el financiamiento necesario para mejorar la obra, de subir los estándares, contratar algunos adicionales que nosotros teníamos postergados. Hoy el valor, si uno quiere hablar en gruesos, en dólares, se aproxima a los 50 millones. El valor de 30, que alguna vez se ha mencionado, era un valor muy inicial”, complementó.

Juan Tagle recorre la obra del Claro Arena. (Foto: Photosport)

En esa línea, el timonel de la concesionaria da a conocer que desde el club esperan pronto entregar el detalle de todos los elementos que explican el costo final de la obra. “Nosotros esperamos prontamente dar una explicación más detallada de esto. Creo que es necesario porque hay mucha especulación. No es que el proyecto duplicó su costo. Hay decisiones, muchas de ellas voluntarias, para mejorar el estándar. Que por lo demás van de la mano con contar con los financiamientos necesarios, con las aprobaciones por parte del directorio en cada una de las ocasiones. Hemos hecho dos aumentos de capital. Entonces son aumentos del valor del proyecto que van asociados a contar con los financiamientos necesarios. Pero de todas maneras, creo que es importante dar una explicación más detallada de cada una de las partidas, cómo ha significado y cómo se llega al valor final”, explicó.

También reveló que no todos los aumentos fueron voluntarios. “Los sobrecostos del contrato de construcción, probablemente tal, andan en torno al 10-12%, que es dinero, sin duda. Pero creemos que también está dentro de lo que son rangos razonables. Como todo proyecto. Hay imprevistos, hay contingencias, hay algunas omisiones en diseño, hay algunas dificultades. Algunas partidas, por ejemplo, del contrato son lo que se llaman partidas pro forma, es decir, no está el valor cotizado, no está dentro de la suma alzada o el llave en mano del contrato, sino que son partidas que luego, una vez que se contratan, se llega al valor inicial. También en esa materia, en algunos puntos, hubo costos mayores de los presupuestados. De esta manera que son muchas las explicaciones que llegan al valor final, pero que siempre van de la mano con contar con el financiamiento adecuado para eso”, sentenció.

El momento de la UC

El viernes pasado, la UC cayó ante Unión La Calera en la Copa Chile. Un resultado que complica al equipo, pero desde Cruzados respaldan al Tiago Nunes. “La responsabilidad de los malos resultados no solo es del entrenador, es de todos, es de los jugadores, es de los dirigentes, es del cuerpo técnico, en este sentido estamos muy unidos”, señaló Tagle.

Ese día hubo cánticos contra el DT. Algo que abogado también toma como una crítica a su gestión. “Obviamente se enfoca en el cuerpo técnico, lo vemos dirigido a todos nosotros, cuando le cantan a Tiago lo siento como si nos cantan a nosotros y los jugadores lo sienten como si les cantan a ellos. Esto es una frustración general, el resultado el día viernes fue lamentable, no lo esperábamos. No voy yo a objetarle que el público se manifieste, lo hicieron pacíficamente. Tendremos que lograr revertir el momento entrenando extra, poniéndole más corazón todavía y esperar que también la fortuna de algo nos empiece a acompañar”, dijo.

De cara a su próximo desafío, ante Unión Española, da a conocer un posible escenario. “Entiendo que están haciendo gestiones para poder jugar en el Estadio Nacional, pero estamos a la espera de noticias de ellos, sería una buena noticia poder jugarlo ahí”, comentó.