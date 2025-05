Buscan maquillar un mediocre 2025 en la Premier: Manchester United y Tottenham luchan por la corona de la Europa League

Las rondas de eliminación y el caprichoso fixture pusieron ha puesto a dos históricos ingleses en la final de la Europa League. En otra época, no tan lejana, sería un duelo de favoritos en la Liga Premier, pero en esta temporada tanto Manchester United como Tottenham Hotspur están al borde del descenso, muy lejos de los primeros puestos.

A las 15:00 horas de Chile, ambas escuadras británicas se medirán en el estadio San Mamés de Bilbao por el título del segundo torneo continental en importancia. Un partido que no solo definirá al campeón de un título internacional, sino también entregará un cupo para la próxima Liga de Campeones de Europa.

“Tenemos una gran final por delante y la queremos ganar. La sensación de estar bien con los aficionados y alcanzar la Champions League la próxima campaña nos importa muchísimo, por eso estamos peleando”, afirmó Ruben Amorim, técnico de los Diablos Rojos, en la previa del partido.

Pero la escuadra de Old Trafford, que marcha en décimo sexto puesto del torneo inglés, no es ajena a estas instancias del torneo. En la temporada 2016-’17 consiguió la única corona en esta competición después de vencer 2-0 a Ajax de Países Bajos, en la ciudad sueca de Solna. Cuatro años más tarde, cayó en la definición frente al Villarreal de Unai Emery en los penales.

Una revancha

Al otro lado, las cosas tampoco están mejores. El equipo londinense es décimo séptimo, último puesto en la tabla de posiciones antes de los descensos de rigor. En ese escenario, el técnico Ange Postecoglou tuvo un duro roce con un periodista que escribió que “el técnico se balancea entre ser un héroe o un payaso” si es que vencía en la final.

“Independientemente de lo que ocurra en la final, no soy un payaso y nunca lo seré. Me decepcionó mucho que usaras esa terminología para describir a una persona que, durante 26 años y sin el favor de nadie, se abrió camino hasta una posición en la que lidera a un club en una final europea. Si sugieres que, de alguna manera, el hecho de que no tengamos éxito significa que soy un payaso, no estoy seguro de cómo responder a esa pregunta”, explicó el greco-australiano.

Los Spurs no logran un título continental desde hace más de cuatro décadas, cuando levantaron la Copa UEFA de 1984, misma corona que lograron en 1972 y en la que jugaron la final de 1974.

“Desde 1984, ha habido seguidores que han acudido a todos los partidos. Así que pueden imaginarse el impacto que tendrá en sus vidas si es que logramos el título. Será algo que nunca olvidarán y que compartirán con dos o tres generaciones de personas de su entorno”, dijo Postecoglou.

Sobre su cuestionada permanencia en el cargo, el DT argumentó que “no creo que mi trabajo aquí haya terminado. Siento que estamos construyendo algo y, con suerte, un trofeo lo acelerará. Todavía creo que queda mucho por hacer. Si me quedo o no, no es importante ahora mismo”.

Lo cierto es que Tottenham ha sido un duro obstáculo para Manchester United en los últimos años, en todas las competiciones. Es más, el equipo mancuniano no vence a los capitalinos desde octubre de 2022. Desde entonces han jugado seis veces, con cuatro triunfos para los de Londres y dos empates.