    Cantos xenófobos de los hinchas de Huachipato contra Carabobo generan rechazo en Sudamérica

    Medios de diferentes países de Sudamérica reaccionaron a la manifestación de los hinchas acereros tras caer contra Carabobo en la Fase 2 de la Copa Libertadores.

    Pablo Retamal V. 
    EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Huachipato quedó fuera de la lucha por ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Lo hizo este martes tras caer en Talcahuano contra Carabobo, perdiendo la llave por un marcador global de 3-1.

    Tras el partido, el jugador Alexander González denunció cánticos Xenófobos en contra del plantel venezolano. “Hoy hemos dado un golpe sobre la mesa aquí en Chile. Nos generalizan como muertos de hambre, veneco y demás, sin saber que detrás de cada ser humano hay una madre, un hijo o una abuela haciendo esfuerzos por ver triunfar a ese ser”, escribió.

    “A nivel deportivo, comentaristas y aficionados del fútbol hablan barbaridades de los equipos venezolanos, discriminan nuestra raíz, una vez más generalizando. Hoy espero que los comentaristas venezolanos puedan dar un golpe en la mesa también y decir todo lo que abarca haber ganado este compromiso, sin menospreciar y de forma educada, que hoy sin ofender fuimos muy superiores dentro de la cancha”, añadió.

    Por último, se centró en lo deportivo. “No hay mejor manera de vengarse que una victoria masiva que fue lo que hoy hicimos. Venezolanos en estas tierras, siéntanse orgullosos y honrados de haber nacido en nuestra tierra. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más”, concluyó.

    Rechazo internacional

    Esta situación generó diversas reacciones en varias partes del continente. En Argentina, El Gráfico recogió que “el futbolista Alexander González del Carabobo de Venezuela denunció este martes cánticos xenófobos en el estadio del club chileno Huachipato, que su equipo eliminó en el partido de vuelta por la segunda ronda de la Copa Libertadores 2026”.

    Agregaron que “ni la Conmebol ni los equipos se han pronunciado sobre el incidente, que de demostrarse podría aplicar sanciones deportivas y económicas para el club local en competiciones internacionales”.

    En Colombia, El Heraldo informó que “tras sellar su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026, el lateral derecho del Carabobo Fútbol Club Alexander González denunció públicamente haber sido blanco de cánticos xenófobos durante el partido disputado en Chile ante Huachipato”.

    “En casos similares, el reglamento disciplinario de competiciones internacionales contempla sanciones económicas e incluso deportivas si se comprueba conducta discriminatoria desde las tribunas”, complementaron.

    Primicias de Ecuador, por su lado, expuso que “el futbolista Alexander González del Carabobo de Venezuela denunció cánticos xenófobos en el estadio del club chileno Huachipato, que su equipo eliminó en el partido de vuelta por la segunda ronda de la Copa Libertadores 2026. González jugó hasta el año pasado en Emelec de Ecuador”.

    El lateral derecho del Granate venezolano respondió a los cánticos con el mensaje: ‘No hay mejor victoria que una victoria contundente. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más‘. En una publicación previa, el jugador había enviado un extenso mensaje en el que les pedía a la prensa y a los hinchas respetar la dimensión del triunfo de su equipo”, añadieron.

    En Paraguay, Versus tituló: “Futbolista venezolano denuncia cantos xenófobos en Chile tras triunfo de Carabobo por Libertadores”.

    Añadieron que “el lateral derecho del Granate venezolano (Alexander González) respondió a los cánticos con el mensaje: ‘No hay mejor victoria que una victoria contundente. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más’”.

