Carlo Ancelotti lápida el “jogo bonito” de Brasil: “El Mundial lo gana quien encaja menos y no quien marca más”

El “jogo bonito” ha muerto. O al menos, Brasil no lo ejercerá en el próximo Mundial que se jugará a mediados de año en Canadá, Estados Unidos y México. El anuncio lo hizo el actual director técnico del equipo sudamericano, Carlo Ancelotti, en la previa de su amistoso con Croacia este martes 31 de marzo, a las 21 horas.

“¿Jogo bonito? Los últimos dos mundiales que Brasil ganó lo hizo conectando talento y defensa. Con ‘Felipao’ (Scolari) y sus tres centrales en 2002, por ejemplo. Y en 1994 Parreira colocó dos líneas de cuatro para aprovechar a Romario en punta. No hay otra manera que defender bien. El Mundial lo gana quien encaja menos y no quien marca más. No me gusta que me llamen defensivo, pero es muy importante para el equipo", aseguró el adiestrador italiano.

Luego el hombre a cargo de los pentacampeones agregó: “Este año que llevo al frente nos clasificamos al Mundial y además hemos analizado muchos jugadores y tenemos una idea muy clara, muy definida para el primer partido y tenemos muy definida la lista final de jugadores también”.

Vinícius Junior jugando por Brasil. Foto: @CONMEBOL (X).

“Queremos tener movilidad arriba, con un delantero referente, quizás, pero con movilidad, que lleva al juego al punto imprevisible. Creo que hemos hecho un buen trabajo hasta ahora, necesitamos calma y tranquilidad, crítica también claro, pero aunque lo más importante es el resultado, hay resultados más importantes y otros menos, y el importante es el del Mundial“.

El estratega europeo no habló directamente de Neymar, pero sí aseveró que tiene a los dos delanteros más cotizados del orbe. “Con Raphinha y Vini contamos con dos de los mejores del mundo. De hecho, Vini juega mañana (martes), y serán dos de los mejores en el Mundial. Hay que lograr que metan toda la calidad que están mostrando ahora para el equipo, pero sé que lo harán bien por su carácter y personalidad, harán un buen Mundial", enfatizó.

Sobre su rival de esta semana, Ancelotti destacó a uno de sus ex dirigidos, Luka Modric. “Puede jugar media punta, pivote, como 8 en el Madrid, puede hacer todo en el centro del campo porque es un centrocampista completo, moderno, uno de los mejores jugadores que entrené, un profesional espectacular con una pasión tremenda por el fútbol, lo que le permite con 40 años estar como uno de los mejores medios. Modric es único, en el mercado mundial no hay otro como él". concluyó.