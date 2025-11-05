Circuito Nacional de Surf comienza a definir a los campeones nacionales en el Iquique Pro

Quedan solo tres fechas para que culmine el Circuito Nacional de Surf, por lo que esta competencia en la rompiente de La Punta en playa Cavancha está al rojo vivo para ya ir comenzando a definir a las y los favoritos para quedarse con el título nacional 2025.

En la categoría open profesional varones, el viñamarino Maximiliano Cross es el líder indiscutido con casi 1.500 puntos de diferencia sobre su más cercano perseguidor Pascual Llorens de Pichilemu, lo que lo posiciona como claro favorito para quedarse con el Campeonato Nacional 2025.

Maxi Cross fue una de las figuras de esta jornada del Circuito Nacional Iquique Pro, donde también destacó el ariqueño Guillermo Satt, Vicente Díaz de Antofagasta, Roberto Araki de Rapa Nui, Simón García de La Huerta de Maitencillo, Maximiliano Cross de Viña del Mar, León de La Torre de Maitencillo y Juan Carlos Lombardi de Iquique.

La cerrada lucha de Bultó y Bagoni

En damas open profesional la disputa estará ola por ola entre Isidora Bultó quien lidera el ranking tan solo por 15 puntos sobre la coquimbana Chiara Bagoni. Mientras en damas junior, Chiara lleva el liderato por 330 puntos de diferencia sobre Isidora, seguida además por su hermana Matilda Bultó.

En la categoría junior varones, el nivel de competencia es relativamente parejo. El líder es Tomás Castillo de Puertecillo (3.135 pts), seguido de Kai Corque de Pichilemu (2.905 pts), Lucas Magna de Arica (2.440 pts), y Pascual Llorens de Pichilemu (2.265 pts).

Después de esta fecha el Circuito Nacional continuará en Portofino (Atacama), para finalizar en Rapa Nui donde se realizará después de varios años de ausencia.

La sexta fecha del Circuito Nacional de Surf Iquique Pro, se puede ver en vivo a través del canal de YouTube de la Fechsurf hasta este domingo 9 de noviembre, cuando se realizarán las finales.