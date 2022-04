Colo Colo: En Argentina aseguran que con VAR se hubiese anulado el primer gol de River Plate

Minuto 82 del duelo entre Colo Colo y River Plate. Los argentinos jugaban un poco mejor que los chilenos, pero aún no lograban inquietar la valla del reemplazante de Brayan Cortés.

Sin embargo, todo cambiaría para siempre, cuando Alexander Oroz intenta hilvanar un ataque en la mitad de la cancha y es barrido -con falta- por Paulo Díaz. ¿La razón? Esa jugada termina con el gol de Matías Suárez y es el detonante del triunfo del conjunto trasandino en el David Arellano.

“El defensor llegó antes al choque y tocó la bocha (pelota), sin embargo en su barrida terminó impactando con su muslo izquierdo al futbolista chileno y lo derribó. Por el golpe, Oroz quedó afuera de la jugada y no pudo participar en la recuperación”, describe el diario argentino Olé. Y luego agrega: “El referí Alexis Herrera no cobró la falta, la jugada continuó y terminó en el 1-0 de Suárez. Como no hay VAR en la fase de grupos de la Libertadores, el gol fue convalidado pese a la infracción en el inicio de la jugada”

En tanto, Clarín escribe que “el conjunto de Núñez pasó a jugar con un 4-4-2, con Barco y De la Cruz como volantes por afuera. Esa audacia tuvo premio a los 38 minutos, cuando el cordobés Suárez aprovechó un flojo rebote de Carabalí y tocó al arco vacío. La jugada previa había sido vistosa y el inicio de la misma dudosa por una fuerte entrada de Paulo Díaz al recuperar”.

Por último, el destaco periodista del otro lado de la cordillera, Daniel Avellaneda, posteó en sus redes sociales: “No la pasaron de nuevo en la transmisión. Era falta clarísima de Paulo Díaz sobre Oroz en la jugada previa al gol de Suárez. El venezolano Alexis Herrera no cobró y no hay VAR. Tenían razón en quejarse los chilenos”.