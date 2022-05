¿A qué hora juega Colo Colo vs. Fortaleza por la Copa Libertadores? ¿Qué necesita el Cacique para clasificar?

Colo Colo y Fortaleza se enfrentan por la última fecha del grupo F de la Copa Libertadores. En el torneo internacional, los albos vienen de ser goleados por River Plate en Buenos Aires, mientras que los brasileños derrotaron a Alianza Lima en Perú (lo que no pudo hacer el Cacique).

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Fortaleza?

Colo Colo enfrenta a Fortaleza este miércoles 25 de mayo.

¿A qué hora juega Colo Colo?

El partido entre Colo Colo vs. Fortaleza está programado a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Sigue las alternativas a través de El Deportivo.

¿Cómo está el Grupo F antes de la última fecha?

River Plate: 13 puntos (+8) Fortaleza: 7 puntos (0) Colo Colo: 7 puntos (-3) Alianza Lima: 1 punto (-5)

La previa

Solo el triunfo le sirve a Colo Colo para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Y al frente, el Cacique estará frente a Fortaleza, un elenco que le basta el empate para pasar ellos y dejar fuera a los albos.

En la previa, el entrenador Gustavo Quinteros encendió el pleito: “Nos toca definir en nuestra casa contra un rival que juega bien, pero no es el más fuerte del grupo. No es que tengamos que ir a definir a Brasil, Argentina o Colombia. Si jugamos a nuestro mejor nivel, vamos a tener todas las posibilidades de ganar. En Copa Libertadores jugamos muy bien, excepto medio tiempo. Solo tenemos que volver a nuestro nivel. Ojalá podamos superar esos pequeños detalles que nos han jugado en contra; que podamos estar más atentos y tratar de que los detalles sean a favor nuestro”.

Sin embargo, Colo Colo deberá jugar este duelo clave sin público, por el castigo impuesto tras el mal comportamiento de algunos “hinchas” durante el partido ante River Plate del pasado 27 de abril. Al respecto, Quinteros manifestó que “vamos a tener que encontrar la motivación que te la da la gente. Es algo terrible para nosotros. No tengo duda de que la gente levanta el ánimo de los jugadores o puede revertir cualquier situación adversa. Lamentablemente, no vamos a contar con la gente, por muy poquita que no se ha portado bien. Ojalá, en los próximos partidos, empecemos a portarnos mejor y seamos más vivos y más inteligentes para que estén siempre con nosotros. Porque nosotros la necesitamos a la gente”.

En cuanto a la formación la única duda es la inclusión de Emiliano Amor (tendinopatía en los peroneos) en el elenco titular. El argentino será esperado hasta última hora. Y si no juega, su compatriota Matías Zaldivia lo reemplazará en el once inicial.

Dónde ver a Colo Colo vs. Fortaleza

Este partido de Colo Colo por Copa Libertadores será transmitido por Fox Sports 1. Además, por streaming podrá ser visto a través de Star+ y también por Facebook Watch.