“Cómo los envidio, ya vamos a volver, espérenme nomás”: la sentida confesión de Marcelo Díaz en el live con Claudio Bravo y Mauricio Isla

Marcelo Díaz vuelve a la concentración de la Selección. Lo hace desde la virtualidad. El volante, quien actualmente milita en Libertad de Paraguay se conecta al live que Claudio Bravo y Mauricio Isla animan desde la concentración de la Roja. Es un contacto ameno, que refleja cercanía y en el que Carepato deja ver su gran anhelo: volver a vestirse con la camiseta de la Selección, con la que consiguió el bicampeonato de América.

“Cómo los envidio... ya vamos a volver, espérenme nomás”, lanza el ex mediocampista de Racing, como una expresión de deseo de un eventual retorno al combinado que defendió por última vez en el marco de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia. “Puede llegar un llamado inesperado y hay que estar preparado”, añade, con un dejo de ilusión.

Bravo e Isla le abrieron las puertas. “Tienes que apretar, acá necesitamos de todos”, le respondió el guardameta y capitán de la Roja. “Acá extrañamos al Carepato”, complementó el lateral del Flamengo.

Portazo azul

En otro plano, Díaz descartó un eventual retorno a Universidad de Chile, el club que lo formó y en el que realizó sus primeras actuaciones destacadas. El mediocampista se mostró sentido con la indiferencia que mostraron los azules respecto de la gestión de un eventual retorno, después de su salida de Racing.

“No, no... Ya no me quisieron de la U. Qué se le va hacer”, contestó frente a la consulta de Bravo e Isla, quien en cada concentración de la Roja consolidan su rol de entrevistadores.