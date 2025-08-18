Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Se acabó la era de Jorge Almirón como entrenador de Colo Colo. La goleada por 4-1 que le propinó Universidad Católica, en el estadio Monumental, sentenció el proceso del director técnico en la banca del Cacique. Este martes, en reunión de directorio, se terminará de visar el fin del ciclo del estratega.

Pablo Del Río, representante del DT, dio a conocer el acuerdo. “Con el presidente decidimos dar por terminado el proceso, todo lo demás no será problema y es una formalidad. Queremos lo mejor para Colo Colo, vivimos momentos muy lindos y quizás esto sirva para descomprimir la situación y volver a empezar”, dijo a El Deportivo.

Almirón se va de Colo Colo tras meses para el olvido. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

El agente lamentó los términos de la salida del estratega. “La verdad que por como se brindaron y como trabajaron tanto cuerpo técnico como jugadores el ciclo no merecía terminar así, pero el fútbol tiene estas cosas. Hay que asimilarlo”, comentó a este medio.

Aníbal Mosa también se refirió al fin del ciclo del transandino. “Vi una disposición a querer buscar una salida. Él no está en una posición de querer perjudicar a la institución. Al contrario. Está abierto a que busquemosuna salida consensuada y esperamos obtener de aquí a mañana, o más tarde (...) Es una situación muy triste que no esperábamos, un momento muy doloroso. No esperábamos tener esa presentación.Tuvimos una reunión con el técnico y su representante. Nos juntaremos mañana para poder elaborar una propuesta armoniosa para ambas partes y buscar un punto de encuentro donde todos quedemos conformes”, dijo el presidente de Blanco y Negro.

Su salida no dejó a nadie indiferente. Menos a la familia de Mirko Jozic, el histórico entrenador que llevó al Cacique a ganar la Copa Libertadores de 1991. Desde Croacia, su hija, Lana, arremete contra el club.

“Catástrofe dentro y fuera de la cancha“, comienza diciendo. “Colo Colo está pasando por uno de los peores momentos de su historia.La falta de visión, el juego pobre, el caos dirigencial y la pérdida total de identidad están destruyendo al club que debería ser el orgullo de sus hinchas y de todo Chile“, agregó.

“La hinchada merece mucho más que excusas y palabras vacías. Merece respeto, garra y pasión en la cancha. En lugar de eso, vemos pasividad, malas decisiones y una falta absoluta de responsabilidad“, aseguró. “Colo Colo no es solo un club, es historia, emoción y pueblo. Y si los que lo dirigen y representan en la cancha no lo entienden, entonces deben cambiarse. Ahora“, cerró.

Almirón se despide de los albos con paupérrimos números en 2025: 10 victorias, 10 empates y 12 caídas, lo que deja al Cacique en la octava casilla con apenas 27 puntos. Ahora, si se contabiliza lo hecho en 2024, año donde supo levantar la estrella 34 del club y en el que llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores, el DT acumula 39 triunfos, 23 igualdades y 21 derrotas, en 84 partidos totales (55% de rendimiento).