Con cinco partidos en simultáneo: la ANFP programa la última fecha de la Liga de Primera

Con cinco partidos en simultaneo: la ANFP programa la última fecha de la Liga de Primera.

La ANFP programó la última fecha de la Liga de Primera. Este viernes, el organismo de Quilín dio a conocer los horarios en que se disputarán los partidos que definirán el destino de los elencos de Primera División. Hay cinco que se juegan en paralelo.

La trigésima jornada iniciará el viernes 5 de diciembre, a las 20:00 horas, con el partido entre Palestino y Huachipato.

Luego, el sábado 6, todos los encuentros serán en simultáneo. Universidad Católica vs. Unión La Calera, Deportes Iquique vs. Universidad de Chile, Coquimbo Unido vs. Unión Española, Deportes Limache vs. Deportes La Serena y O’Higgins vs. Everton, están previstos para las 18:00 horas.

Finalmente, el torneo termina el domingo 7 con Colo Colo vs. Audax Italiano y Ñublense vs. Cobresal. Los dos duelos serán a las 18:00 horas.

Así está la tabla en la antesala de la penúltima fecha