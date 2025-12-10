Con el cupo a la Libertadores como premio mayor: Huachipato y Deportes Limache van por el título de la Copa Chile

Pase lo que pase este miércoles, la jornada será histórica para Huachipato o Deportes Limache. A las 20.00, disputarán la final de la Copa Chile en el estadio El Teniente de Rancagua y cualquiera de los dos vencedores inaugurará su palmarés en este certamen.

Los acereros estuvieron cerca de quedarse con el título de la temporada 2013-14 en su única final, pero terminaron inclinándose por 1-3 frente a Deportes Iquique en el estadio Monumental. Aquel equipo era dirigido por Mario Salas.

Por su parte, los tomateros registran la mejor campaña de su historia en el profesionalismo. Hace dos años se encontraban en la Segunda División y subieron dos categorías consecutivas hasta llegar a Primera, donde lograron mantenerse dos fechas antes del cierre del torneo y de forma inédita aseguraron su boleto a la definición de la Copa Chile.

Además de la gloria de quedarse con el imponente trofeo, el premio mayor para ambos es la participación en la máxima cita continental: la Copa Libertadores, donde el vencedor de este duelo comenzará en la segunda fase previa del torneo, como Chile 4. Para los siderúrgicos, sería su cuarta participación, mientras que para los de la Quinta Región sería su estreno absoluto, no solo en el certamen, sino que en la arena internacional.

“La Copa Chile es muy importante para el hincha, y queremos darle esa ilusión. Pero también vamos a enfrentar a un club que también quiere lo mismo. Así que vamos a llegar, creo que los dos equipos, con muchas ganas de poder llevarnos la copa”, expresó Jaime García, entrenador del conjunto sureño.

El estratega también elogió el trabajo de Víctor Rivero, responsable de los ascensos consecutivos del equipo y de su buen campaña en la División de Honor. “Lo conozco hace tiempo. Creo que a veces, por momentos del partido de este año, tuvo partidos injustos. Creo que Limache es uno de los buenos equipos, que tuvo muy buenos partidos y momentos. Va a ser un partido bonito de chilenos en los dos bancos, que eso a lo mejor cuesta encontrar”, destacó.

Finalmente, García manifestó las razones por las que cree que su equipo merece la corona: “Nos hemos sacado la cresta todo el año. Yo sé que por ahí nos faltó a lo mejor de visita. Nosotros queremos eso para Huachipato. Queremos esa estrella, pero siempre tomándolo con mucha responsabilidad, porque también hay un equipo como Limache que también la quiere”.

Como agregado, ambos elencos también aseguraron su clasificación a la Supercopa, donde se medirán con Coquimbo Unido y Universidad Católica, campeón y subcampeón de la Liga de Primera.

El fervor de los hinchas

Por su parte, el volante Bastián Silva se mostró feliz por la posibilidad de haber logrado la permanencia. “Fue un objetivo muy lindo, ya que gracias a Dios pudimos terminar el campeonato de la mejor manera con una victoria y durante el año tuvimos altas y bajas, pero como grupo supimos sacarlo adelante”, resaltó.

En cuanto a la definición de este miércoles, es optimista. “Veo muy bien al equipo, estamos muy bien, muy unidos y la verdad que estoy muy bien, me siento capacitado para enfrentar el partido y vamos a salir con todo a ganar”, destacó.

En la ciudad hay gran fervor por este hito. De hecho, se programó un acto de despedida a los jugadores en el inicio de su viaje a Rancagua tras la práctica de este miércoles. Para ello, se estableció un recorrido para el bus del plantel, cuya ruta comenzará en Avenida Urmeneta para luego continuar por Avenida Palmira Romano Sur con destino al puente Estero de Limache.

Mientras que en Talcahuano también hubo significativas muestras de fervor en la práctica del lunes, donde un gran número de hinchas llegó a brindarle su apoyo al plantel antes de la final de la Copa Chile.

En lo futbolístico, ambos elencos llegarán con lo mejor que tienen disponibles y la atención estará puesta en lo que hagan sus respectivos goleadores Lionel Altamirano y Daniel “Popín” Castro. Ambos delanteros fueron figuras en la Primera B en 2024, lo que también refrendaron en la máxima categoría durante este 2025.