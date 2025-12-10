VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con el cupo a la Libertadores como premio mayor: Huachipato y Deportes Limache van por el título de la Copa Chile

    Ambos elencos van por su primera corona en el tradicional certamen, cuyo incentivo es el ingreso a la máxima cita continental, algo que en el caso de los tomateros sería inédito.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Huachipato y Limache van por un inédito título para sus vitrinas. Eduardo Fortes/Photosport

    Pase lo que pase este miércoles, la jornada será histórica para Huachipato o Deportes Limache. A las 20.00, disputarán la final de la Copa Chile en el estadio El Teniente de Rancagua y cualquiera de los dos vencedores inaugurará su palmarés en este certamen.

    Los acereros estuvieron cerca de quedarse con el título de la temporada 2013-14 en su única final, pero terminaron inclinándose por 1-3 frente a Deportes Iquique en el estadio Monumental. Aquel equipo era dirigido por Mario Salas.

    Por su parte, los tomateros registran la mejor campaña de su historia en el profesionalismo. Hace dos años se encontraban en la Segunda División y subieron dos categorías consecutivas hasta llegar a Primera, donde lograron mantenerse dos fechas antes del cierre del torneo y de forma inédita aseguraron su boleto a la definición de la Copa Chile.

    Además de la gloria de quedarse con el imponente trofeo, el premio mayor para ambos es la participación en la máxima cita continental: la Copa Libertadores, donde el vencedor de este duelo comenzará en la segunda fase previa del torneo, como Chile 4. Para los siderúrgicos, sería su cuarta participación, mientras que para los de la Quinta Región sería su estreno absoluto, no solo en el certamen, sino que en la arena internacional.

    “La Copa Chile es muy importante para el hincha, y queremos darle esa ilusión. Pero también vamos a enfrentar a un club que también quiere lo mismo. Así que vamos a llegar, creo que los dos equipos, con muchas ganas de poder llevarnos la copa”, expresó Jaime García, entrenador del conjunto sureño.

    El estratega también elogió el trabajo de Víctor Rivero, responsable de los ascensos consecutivos del equipo y de su buen campaña en la División de Honor. “Lo conozco hace tiempo. Creo que a veces, por momentos del partido de este año, tuvo partidos injustos. Creo que Limache es uno de los buenos equipos, que tuvo muy buenos partidos y momentos. Va a ser un partido bonito de chilenos en los dos bancos, que eso a lo mejor cuesta encontrar”, destacó.

    Finalmente, García manifestó las razones por las que cree que su equipo merece la corona: “Nos hemos sacado la cresta todo el año. Yo sé que por ahí nos faltó a lo mejor de visita. Nosotros queremos eso para Huachipato. Queremos esa estrella, pero siempre tomándolo con mucha responsabilidad, porque también hay un equipo como Limache que también la quiere”.

    Como agregado, ambos elencos también aseguraron su clasificación a la Supercopa, donde se medirán con Coquimbo Unido y Universidad Católica, campeón y subcampeón de la Liga de Primera.

    El fervor de los hinchas

    Por su parte, el volante Bastián Silva se mostró feliz por la posibilidad de haber logrado la permanencia. “Fue un objetivo muy lindo, ya que gracias a Dios pudimos terminar el campeonato de la mejor manera con una victoria y durante el año tuvimos altas y bajas, pero como grupo supimos sacarlo adelante”, resaltó.

    En cuanto a la definición de este miércoles, es optimista. “Veo muy bien al equipo, estamos muy bien, muy unidos y la verdad que estoy muy bien, me siento capacitado para enfrentar el partido y vamos a salir con todo a ganar”, destacó.

    En la ciudad hay gran fervor por este hito. De hecho, se programó un acto de despedida a los jugadores en el inicio de su viaje a Rancagua tras la práctica de este miércoles. Para ello, se estableció un recorrido para el bus del plantel, cuya ruta comenzará en Avenida Urmeneta para luego continuar por Avenida Palmira Romano Sur con destino al puente Estero de Limache.

    Mientras que en Talcahuano también hubo significativas muestras de fervor en la práctica del lunes, donde un gran número de hinchas llegó a brindarle su apoyo al plantel antes de la final de la Copa Chile.

    En lo futbolístico, ambos elencos llegarán con lo mejor que tienen disponibles y la atención estará puesta en lo que hagan sus respectivos goleadores Lionel Altamirano y Daniel “Popín” Castro. Ambos delanteros fueron figuras en la Primera B en 2024, lo que también refrendaron en la máxima categoría durante este 2025.

    Más sobre:FútbolCopa ChileHuachipatoDeportes LimacheCopa LibertadoresJaime GarcíaVíctor Rivero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cordero llama a tener cuidado con “la explotación del miedo como estrategia electoral” tras cifra de asesinados dicha por Kast

    La desigualdad mundial “persiste en niveles extremadamente altos” y Chile muestra una baja sostenida desde 2014

    Muere a los 63 años Robe Iniesta, líder del grupo Extremoduro y nombre esencial de la música española

    Instituto Nobel noruego confirma que Machado llega hoy a Oslo, pero que no asistirá a ceremonia de entrega del galardón

    Lo más leído

    1.
    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    2.
    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: falso ❌

    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: falso ❌

    3.
    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    4.
    Kast afirma que “hay 1.200.000 personas asesinadas”, 40 mil muertos en listas de espera y un millón de desempleados: falso ❌

    Kast afirma que “hay 1.200.000 personas asesinadas”, 40 mil muertos en listas de espera y un millón de desempleados: falso ❌

    5.
    Debate Anatel: revisa los detalles del último debate entre Jara y Kast previo a la segunda vuelta

    Debate Anatel: revisa los detalles del último debate entre Jara y Kast previo a la segunda vuelta

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    Cordero llama a tener cuidado con “la explotación del miedo como estrategia electoral” tras cifra de asesinados dicha por Kast
    Chile

    Cordero llama a tener cuidado con “la explotación del miedo como estrategia electoral” tras cifra de asesinados dicha por Kast

    Carabinero repele con su arma de fuego a asaltantes que realizaban encerrona en Santiago

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La desigualdad mundial “persiste en niveles extremadamente altos” y Chile muestra una baja sostenida desde 2014
    Negocios

    La desigualdad mundial “persiste en niveles extremadamente altos” y Chile muestra una baja sostenida desde 2014

    Australia aplica primera prohibición mundial de acceso a redes sociales para menores de 16 años

    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU
    Tendencias

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Qué se sabe del tiroteo que dejó al menos un estudiante muerto en una universidad en Kentucky

    ¿Será mejor el torneo de la B? El rebaraje de la Liga de Primera y el Ascenso para 2026 tras la épica de Concepción
    El Deportivo

    ¿Será mejor el torneo de la B? El rebaraje de la Liga de Primera y el Ascenso para 2026 tras la épica de Concepción

    Las claves del regreso del León de Collao: el proceso que llevó a Deportes Concepción de vuelta a Primera División

    Con el cupo a la Libertadores como premio mayor: Huachipato y Deportes Limache van por el título de la Copa Chile

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Muere a los 63 años Robe Iniesta, líder del grupo Extremoduro y nombre esencial de la música española
    Cultura y entretención

    Muere a los 63 años Robe Iniesta, líder del grupo Extremoduro y nombre esencial de la música española

    El difícil camino de Gabriela Mistral al Nobel: cómo la muerte condicionó el gran hito de su vida

    “En esteroides”: así se creó a “Vecna 2.0” en Stranger Things 5

    Instituto Nobel noruego confirma que Machado llega hoy a Oslo, pero que no asistirá a ceremonia de entrega del galardón
    Mundo

    Instituto Nobel noruego confirma que Machado llega hoy a Oslo, pero que no asistirá a ceremonia de entrega del galardón

    Bolivia retoma relaciones diplomáticas con Israel, rotas desde finales de 2023 por la ofensiva en Gaza

    Brasil: los diputados aprueban una drástica reducción de la pena de Bolsonaro

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile