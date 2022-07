Con el número uno y el cuatro del mundo: Niemann y Pereira salen con las estrellas en The Open, el último major de la temporada

Después de su participación en el Abierto de Escocia, donde Joaquín Niemann remató vigésimo y Guillermo Pereira no pasó el corte, ambos golfistas nacionales se preparan para su participación en el Abierto Británico, el popular The Open Championship, el último major de la temporada.

Durante esta jornada se conocieron los grupos de salida, donde Joaco (16°) entrará a la cancha junto al número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler y el inglés Tyrell Hatton (27°). Su estreno se producirá a las 8.26 del jueves. Mientras que Mito (47°) lo hará con dos rivales de alto calibre, los norteamericanos Patrick Cantlay (4°) y Sam Burns (11°).

Para el talagantino será la tercera ocasión en que se presente en el célebre Old Course de St. Andrews, Escocia. Su mejor actuación fue el puesto 59 el año pasado, mientras que en la anterior no pudo pasar el corte. En tanto, el oriundo de Pirque tendrá su debut absoluto, luego de asegurar su participación tras el tan histórico como doloroso tercer lugar que alcanzó en el PGA Championship, que le garantizó un cupo para los siguientes cuatro majors.

Para el viernes, los horarios de los representantes nacionales se adelantan. Niemann saltará al césped a las 03.25 (de Chile), mientras que Pereira irá a las 05.20. Ambos deportistas buscarán seguir estirando su historia en el golf internacional.