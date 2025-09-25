Con Iván Román como titular, el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli avanza a las semifinales de la Copa Sudamericana

Sigue sin convencer, pero logra el objetivo. Atlético Mineiro derrotó por 1-0 a Bolívar en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en un partido donde Iván Román fue titular hasta el minuto 73, cumpliendo una buena actuación.

Jorge Sampaoli, el nuevo DT del Galo, había declarado la importancia del zaguero chileno de 19 años y por qué no autorizó su participación en el Mundial Sub 20. En ese sentido, lo dicho por el casildense tiene coherencia con el protagonismo que el jugador fue tomando.

Después del 2-2 en La Paz, el equipo de Minas Gerais necesitaba marcar una diferencia tempranera, pero su dominio no se pudo traducir en acciones de peligro. De hecho, ni siquiera registró tiros al arco, un panorama que no cambió mucho en el complemento.

Los visitantes fueron aprovechando las dudas del local, y los altiplánicos presionaron un poco más arriba, lo que también hizo que el defensa chileno tuviera más trabajo. En general, se vio bastante criterioso en la toma de decisiones y bastante atinado en la marca, protagonizando algunos cruces importantes que frustraron las opciones visitantes.

El defensor nacional fue sustituido en el minuto 73 por el mediocampista Fausto Vera, con el afán de ir a buscar la victoria con elemento de más peso ofensivo.

Gol agónico

El público desaprobó con pifias el cometido del elenco de Sampaoli, que en el segundo lapso salió con una mejor actitud, creando algunas jugadas de peligro a través de Gustavo Scarpa y Guilerme Arana, mientras que los pupilos de Flavio Robatto casi se llevan el triunfo en los minutos finales, luego de que el dominicano Dorny Romero desperdiciara un mano a mano con Everson, a cinco del final.

Finalmente, cuando se disputaba el primer minuto de adición, un centro al área de Gustavo Scarpa encontró a Bernard para anotar el gol de la tranquilidad y la clasificación para el elenco de Sampaoli, que ahora se medirá con el ganador de Independiente del Valle y Once Caldas.