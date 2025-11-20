BLACK SALE $990
    Con Jaume Munar como héroe: España sorprende a República Checa y se mete en semifinales de la Copa Davis

    Sin Carlos Alcaraz, la responsabilidad recayó sobre el balear, quien consiguió una victoria clave para superar por 2-1 a los pupilos de Tomas Berdych.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Jaume Munar fue el héroe español en la serie frente a República Checa. Pepo Ruiz/RFET

    Con la baja a última hora del número uno del mundo Carlos Alcaraz, España debió hacer frente a República Checa en los cuartos de final de la Copa Davis, que se disputa en Bolonia, con un equipo liderado por Jaume Munar (36º) y Pablo Carreño (88º), además de Pedro Martínez (93º) y Marcel Granollers (6º en dobles).

    En el papel, los hispanos estaban lejos de ser favoritos frente al equipo de Tomas Berdych, pero lograron quedarse con la serie por 2-1, donde el triunfo de Munar sobre Jiri Lehecka (17º) por 6-3 y 6-4 fue fundamental para llevar la llave a una definición en el último punto.

    A primera hora, Jakub Mensik (19º) había superado por 7-5 y 6-4 a Carreño, por lo que el triunfo de Munar fue vital para que en el dobles Martínez y Granollers derrotaran a Tomas Machac y Mensik, por 7-6(8) y 7-6(8) para avanzar a las semifinales, donde se medirán ante el ganador de Argentina y Alemania.

    “Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Compiten en individuales y en dobles. Juegan muy bien. Sí, estoy contento por ellos porque ahora estamos en semifinales”, dijo el capitán español David Ferrer, quien llevó a su país a esta instancia después de seis años.

    La emoción de Munar

    Por su parte, Munar valoró su victoria. “Tenía mucha confianza en mi tenis. No importa quién sea mi rival. Eso es lo primero y más importante. Como he estado jugando muy bien en pista cubierta este año, tenía mucha confianza en mí mismo. Eso es lo principal. Luego, después de dos derrotas contra Jiri, sentía que podía hacer algo diferente a lo que había hecho las dos últimas veces. Simplemente estar ahí punto a punto, intentar aplicar mi estrategia y sacar bien, como lo hice hoy. Eso fue lo principal”, resaltó.

    Asimismo, el excompañero de entrenamientos de Christian Garin se refirió a la presión del resultado. “Entrar con 0-1 es algo en lo que he estado trabajando desde Marbella. Lo sentí un poco en España aquella vez, pero no hoy. Me concentré bastante en mi tenis, mis objetivos, mi estrategia, intentando plasmarla en la cancha hoy. Eso era lo principal en lo que pensaba. Nada más”, sentenció.

