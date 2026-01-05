Con Martín y Catalina Vidaurre presentes: más de mil deportistas darán vida al Huilo Huilo Outdoor Experience 2026

La Región de los Ríos vivirá una nueva versión del Huilo Huilo Outdoor Experience entre el 7 y el 11 de enero de 2026. El evento es organizado por la Fundación Huilo Huilo y Cuestarriba Marketing Deportivo, y contempla competencias en tres disciplinas: mountain bike, enduro y trail running, en distintas locaciones dentro de la reserva.

La actividad tiene como objetivo recaudar fondos para la Fundación Huilo Huilo y el proyecto Líderes del Bosque, que incluye a más de 500 niños y jóvenes de la zona en talleres y actividades al aire libre durante el año. Entre ellas se consideran mountainbike, kayak, escalada y boulder, nieve y montaña, enduro, primeros auxilios, además de talleres de música y pintura.

Entre el 7 y el 11 de enero se llevará a cabo el evento en Huilo Huilo. SERGIO PIÑA

“Van a correr casi mil corredores en las tres categorías distintas. Es 100 por ciento a beneficio de la fundación, del proyecto líderes del bosque, que permite a más de 500 niños durante el año de participar de eventos deportivos outdoor y talleres culturales”, señala Juan Pablo Leria, director de la Fundación Huilo Huilo y productor general del evento, a El Deportivo.

Para esta edición se proyecta la participación de alrededor de 1.500 inscritos en las pruebas deportivas y la asistencia de aproximadamente 2.500 acompañantes durante la semana del evento. Según la organización, se espera un amplio despliegue de movimiento en servicios turísticos, transporte, arriendos y gastronomía en las localidades cercanas.

El encuentro contará con la presencia de los ciclistas Martín y Catalina Vidaurre, además de otros destacados deportistas de mountainbike y trail running. La reserva Huilo Huilo cuenta con 100 mil hectáreas y fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 2007.

Además de las competencias, se desarrollarán actividades abiertas al público, como funciones de cine documental, yoga, exhibiciones de BMX, visitas guiadas, charlas sobre conservación, presentaciones musicales, actividades gastronómicas y venta de artesanía local.